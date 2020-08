Agosto, mese clou dell’estate: perchè si chiama così

Inizia il mese di agosto, clou dell’estate. Il suo nome ha radici antichissime: conoscerle e saperne di più ci dà l’opportunità di scoprire, o riscoprire, la nostra storia.

La parola “agosto” deriva dal latino “Augustus”, nome dell’imperatore Ottaviano Augusto, da cui su decisione del senato di Roma, trae origine anche il termine Ferragosto (feriae Augusti).

Il mese venne dedicato a questa importante figura in seguito alle modifiche del calendario apportate pochi anni prima da Giulio Cesare. Fino al 46 a.C. si chiamava “sextilis” essendo il sesto mese dell’antico calendario romano che divideva l’anno in dodici mesi, proprio come oggi, ma il numero di giorni era diverso. L’anno cominciava il primo di marzo, ed è per questo che il mese di luglio si chiamava “Quintilis” (quinto mese) ed agosto “Sextilis” (sesto mese). Analogamente, i successivi mesi da settembre a dicembre corrispondevano al settimo, ottavo, nono e decimo mese dell’anno. La riforma avrebbe introdotto un nuovo calendario: quello Giuliano, mentre nel 1582 si è optato per quello gregoriano, utilizzato anche oggi nella maggior parte dei Paesi del mondo.