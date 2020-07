Senti chi parla, l’omaggio a Franca Valeri o Man in the dark? La tv del 31 luglio

Per la prima serata in tv, venerdì 31 luglio RaiUno alle 21.25 riproporrà “I migliori anni”, condotto da Carlo Conti.

Su RaiTre alle 21.20 l’appuntamento è con “La Grande Storia – Propaganda. Il grande racconto della guerra”. Gli Stati Uniti vietano a reporter e giornalisti l’accesso alla zona di guerra. Parlano di “bombardamenti chirurgici” e d i “guerra intelligente”, la cruda realtà di sangue e morte non deve essere mostrata. Saddam Hussein permette a Peter Arnett della Cnn di restare in Iraq, ma sotto controllo. Le sue saranno le uniche immagini del bombardamento su Bagdad, dell’uccisione di migliaia di civili. Una guerra combattuta anche a colpi di propaganda, con notizie false, accuse reciproche. Con Paolo Mieli.

Su Canale5 alle 21.20 ci sarà “Guinness – Lo show dei record”.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiDue alle 21.20 c’è “Il gioco oscuro della seduzione”; su Rete4 alle 21.25 “Sorvegliato speciale”; su Italia1 alle 21.30 “Alibi.com”; su La7 alle 21.15 “Senti chi parla”; su Rai4 alle 21.20 “Man in the dark”; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “Maddalena”; su Iris alle 20.55 “Il cavaliere di Lagardere”; e su Italia2 alle 21.15 “The bay”.

Su Rai5 alle 21.15 verrà proposto “In scena – Franca Valeri”. Un ritratto inedito di Franca Valeri: sessant’anni di interviste rilasciate dall’attrice alla Rai, testimonianze degli artisti amici di tutta una vita e un repertorio vastissimo ed esclusivo che si intreccia in un montaggio creativo ed originale con le parole dei protagonisti.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 il telefilm “Drop Dead Diva”; su La5 alle 21.05 “Temptation island”; su Mediaset Extra alle 21.15 “La notte vola”; e su Real Time alle 21.20 “Cake Star – Pasticcerie in sfida”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.