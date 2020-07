Che tempo fa? Risponde Francesco Sudati del Centro meteorologico lombardo.

ANALISI SINOTTICA

L’ondata di caldo che sta interessando tutta la penisola, raggiungerà l’apice al Nord tra oggi venerdì 31 luglio e domani sabato 1 agosto, con valori di temperature massime diurne che raggiungeranno diffusamente i 35/36 °C in pianura, con punte fino a 37 °C, associati ad elevati tassi di umidità. Tra domenica e lunedì invece correnti più temperate di origine atlantica porteranno temporali refrigeranti un po’ ovunque in Lombardia.

Venerdì 31 luglio 2020

Tempo Previsto: Fino alle prime ore del mattino sulle Alpi, zona laghi e basse pianure orientali nuvolosità irregolare, a tratti intensa associata a isolati rovesci o temporali; altrove poco nuvoloso. Nel corso della giornata ampio soleggiamento, salvo lo sviluppo di nubi cumuliformi in prossimità dei rilievi. Durante il pomeriggio/sera nuovo aumento delle nubi sulle zone montuose con rovesci e temporali sparsi; lungo le pianure ancora prevalenza di bel tempo. In serata possibile peggioramento temporalesco anche lungo le pianure.

Temperature: Minime in lieve aumento (23/26 °C), massime in lieve aumento (33/35 °C, con locali punte fino a 36 °C).

Venti: In pianura deboli di direzione variabile, in quota deboli nordoccidentali.

Sabato 1 agosto 2020

Tempo Previsto: Sereno o poco nuvoloso per gran parte della giornata. Nel corso del pomeriggio sviluppo di nubi cumuliformi tra Alpi e Prealpi associate ad isolati rovesci o temporali, che potranno lambire le zone pianeggianti limitrofe in serata.

Temperature: Minime stazionarie, massime in ulteriore lieve aumento con locali picchi fino a 37 °C.

Venti: In pianura deboli di direzione variabile, in quota deboli nordoccidentali.

Domenica 2 agosto 2020

Tempo Previsto: Proseguono condizioni di tempo stabile e soleggiato per gran parte della giornata. Dal pomeriggio aumento delle nubi a partire dai rilievi con rovesci e temporali, in estensione alle zone pianeggianti centro-occidentali dalla serata.

Temperature: Minime stazionarie, massime in calo. Leggero calo del disagio da calore.

Venti: In pianura deboli di direzione variabile, in quota deboli nordoccidentali, con rinforzi dal pomeriggio.