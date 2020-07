Lenna, taglio della tassa rifiuti per le attività commerciali e le aziende

Il Comune di Lenna sostiene le attività locali alle prese con le tante difficoltà derivanti dall’epidemia del Coronavirus. In un post pubblicato sul proprio profilo Facebook, il sindaco Jonathan Lobati ha comunicato che nella seduta di ieri, mercoledì 29 luglio, “il consiglio comunale ha deliberato il taglio della Tari (la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, ndr) per le attività commerciali, industriali e artigianali colpite dall’emergenza Covid 2020”.

Ma non è l’unica misura varata a favore delle imprese: “Sono stati assegnati i contributi a sostegno delle attività commerciali chiuse durante il Covid – prosegue il primo cittadino – per il sostegno degli affitti e altre spese legate all’emergenza”.

Non mancano, infine, provvedimenti per le famiglie. Postando gli hashtag #ripartiamo #lenna, il sindaco ha anticipato: “A settembre verrà lanciata la fase 2.0 del pacco spesa per le famiglie con redditi particolarmente ridotti e verranno promossi due progetti socio occupazionali per le persone con reddito limitato. Per tutti anche il 2020 sarà un anno senza addizionale comunale irpef per i residenti”.