Boltiere: interventi di manutenzione per il Plis

Il Parco dei Colli di Bergamo, ente gestore del Parco Locale di Interesse Sovracomunale (meglio noto come PLIS) ha messo a disposizione di tutti i comuni del Parco 30mila euro per interventi di manutenzione della rete sentieristica. Le risorse sono state distribuite in diverse percentuali, a Boltiere sono stati assegnati 2.857 euro, quindi, circa il dieci per cento dell’intero ammontare di risorse disponibili.

L’assegnazione di tali risorse è il frutto di alcuni incontri avuti tra l’ente gestore Parco dei Colli e gli assessori di riferimento per i Comuni del Plis, nel caso di Boltiere l’Assessore all’Ambiente Ecologia e Cura del Territorio Fabrizio Locatelli. Gli interventi già previsti per la primavera di quest’anno, tuttavia hanno subito alcuni spostamenti e ritardi a causa del diffondersi del Coronavirus e del successivo lockdown. Ora, invece, con la situazione che sembra essere sotto controllo questi preziosi lavori di manutenzione possono aver inizio.

Gli interventi che sono stati stabiliti e programmati per il territorio del Parco del Comune di Boltiere, come anticipato in precedenza, riguarderanno soprattutto la manutenzione della rete sentieristica. In particolare verranno ripuliti i cigli per un totale di ben nove chilometri, verranno potate alcune piante che al momento ostruiscono la fruizione dei molti percorsi presenti all’interno del parco, ed infine si procederà alla sistemazione di alcuni tratti di sentieri che presentano notevoli avvallamenti.

Tutto questo permetterà un maggiore utilizzo da parte di tutta la cittadinanza Boltierese e non solo del Plis, il Parco Locale di Interesse Sovracomunale.

Pubblicazione effettuata con il contributo del Comune di Boltiere