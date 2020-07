Supermercato vicino al Romanico, il Tar respinge il ricorso: “Difeso con forza il territorio”

Il Tar di Brescia ha respinto il ricorso per la costruzione del nuovo centro commerciale con vista sul Romanico, ad Almenno San Salvatore.

“Siamo veramente contenti che siano state considerate oltre all’impatto paesaggistico della struttura, la storia e la cultura del nostro splendido territorio – commentano dalla Pro Loco, da sempre contraria al progetto -. Questi aspetti, in aggiunta alle preoccupazioni che quest’opera potesse costituire una minaccia per le numerose strutture commerciali già presenti, ci avevano spinto ormai quasi due anni fa a intraprendere questa battaglia che oggi possiamo finalmente considerare vinta”.

La Pro Loco di Almenno, guidata dal presidente Pietro Rota, si era mossa con decisione contro la proposta di costruire la nuova struttura commerciale di 2.600 metri quadrati nell’area dell’ex deposito della ‘Brembana Trasporti’, a poca distanza dagli storici siti San Tomè e San Giorgio in Lemine, oltre al Santuario della Madonna del Castello. A fine 2018, in poche settimane, una petizione lanciata su Change.org raccolse oltre 3mila consensi, saliti complessivamente a 5mila. A gennaio, anche il consiglio comunale di Almenno San Salvatore bocciò il progetto, mentre Italia Nostra presentò una serie di critiche sulle procedure seguite per il Piano di intervento. Forti perplessità, in particolare sulla viabilità della zona, erano state espresse anche dal Nuovo Comitato Lemine.

“In qualità di sindaco con delega all’urbanistica sono felice di comunicare alla cittadinanza che il Tar ha respinto il ricorso dell Evolution Srl in merito all’insediamento di un nuovo supermercato in località Romanelle”, confermando “nei fatti la bontà delle nostre scelte dettate dalla tutela del territorio, dalla storia e dal prestigio del nostro paese, come sempre affermato durante la nostra campagna elettorale – aggiunge il sindaco Michele Sarchielli (Lega) -. Abbiamo protetto con forza e salvaguardato il territorio raccogliendo le numerose osservazioni pervenute dai cittadini e dalle associazioni. La sentenza afferma la legittimità dell’operato dell’amministrazione e la discrezionalità in tema urbanistico del consiglio comunale. Ringrazio i tecnici per la competenza e professionalità manifestata. Questo – conclude Sarchielli – è un primo successo portato a termine dall’amministrazione”.