Scusate se esisto, Ornella Vanoni o L’Elisir d’amore? La tv del 30 luglio

Per la prima serata in tv, giovedì 30 luglio su RaiUno alle 21.25 andrà in onda il film “Scusate se esisto”, diretto da Riccardo Milani, con protagonisti Paola Cortellesi, Raoul Bova, Lunetta Savino, Stefania Rocca, Ennio Fantastichini e Marco Bocci.

Dopo una brillante carriera all’estero, Serena, architetto di talento, decide di ritornare a lavorare in Italia. Il rientro si rivelerà presto difficile, fino al giorno in cui incontrerà Francesco, con il quale darà avvio ad una strampalata convivenza che li porterà a mettere in discussione anche la loro identità.

Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con il telefilm “Hawaii Five-0”. Andrà in onda l’episodio ” Scomparsa”: la squadra indaga sulla morte di un investigatore privato e scopre che l’uomo stava lavorando al caso di una bambina scomparsa 24 anni prima a San Antonio, in Texas…

RaiTre alle 21.20 riproporrà “In arte Ornella Vanoni”, il programma, con Pino Strabioli, dedicato alle protagoniste indiscusse della storia musicale, artistica e culturale del nostro Paese.

Su Rete4 alle 21.25 andrà in scena “I Colombo viaggiatori”, con I Legnanesi. Nonostante le difficoltà economiche e i problemi quotidiani che attanagliano la famiglia Colombo, la grande generosità di Teresa, Giovanni e Mabilia ha portato loro ad adottare un bambino Brasiliano. Negli anni il ragazzo grazie alle loro mensili donazioni è cresciuto con una buona educazione ed istruzione…la curiosità di conoscere i propri genitori e “sorellina” adottivi è quindi tale da portare Paolo Roberto Josè Amarildo Santos Do Nascimiento detto Gegè a raggiungerli per una vacanza di qualche settimana in Italia. L’accoglienza della famiglia insieme a tutto il cortile sarà in perfetto stile “Legnanesi”: affettuosa, coinvolgente e divertente tanto da spingere Gegè ad invitare Teresa, Giovanni e Mabilia in Brasile, questo solo dopo aver rivelato loro un segreto che lascerà tutti a bocca aperta…

Su Canale5 alle 21.20 “Temptation Island”, condotto da Filippo Bisciglia.

Spazio all’attualità e alla politica su La7 alle 20.35 con “In onda”, condotto da David Parenzo e Luca Telese.

Per chi preferisse vedere un film, su Italia1 alle 21.30 c’è “Io, robot”; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “London Zombies”; su La5 alle 21.05 “Emilie Richards: l’amore nella terra dei contrasti”; su Iris alle 20.55 “Defiance: i giorni del coraggio”; e su Italia2 alle 21.15 “Matrix revolutions”

Su Rai4 alle 21.20 la serie “Il principio del piacere”. In tre città dell’Europa Orientale vengono rinvenute, lo stesso giorno, parti di cadaveri di giovani donne. Tre detective indagano ai casi, arrivando alla conclusione che gli omicidi sono collegati, ma collaborare a un’indagine che coinvolge tre nazioni non sarà semplice.

Spazio alla lirica su Rai5 alle 21.15 con “Elisir d’amore”. Dall’Arena Sferisterio di Macerata la divertente e visionaria lettura di Damiano Michieletto di una delle opere più rappresentate del melodramma italiano. A dirigere la famosa opera di Donizetti Francesco Lanzillotta e tra gli interpreti Mariangela Sicilia, John Orborn e Alex Esposito.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 il telefilm “Grey’s anatomy”; su Mediaset Extra alle 21.15 la replica di “Ciao Darwin 8 – Terre desolate” e su Real Time alle 21.20 il docu-reality “Vite al limite”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.