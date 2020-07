Romano di Lombardia: tenta di estorcere denaro ai genitori, arrestato 39enne

Alla base delle pressanti richieste rivolte ai genitori, la necessità di reperire denaro verosimilmente per l’acquisto di stupefacente.

Una situazione divenuta insopportabile, che ha costretto padre e madre, a denunciare.

A finire in manette W.M., 39enne di origine siciliana residente a Romano di Lombardia, arrestato in seguito a gravi minacce di morte rivolte ai genitori: l’uomo, nel pomeriggio di mercoledì, è stato colto in flagranza di reato per tentata estorsione dai carabinieri della locale stazione, intervenuti nella loro abitazione.

La gravità dei fatti e del comportamento assunto dal giovane, pluripregiudicato e nullafacente, ha indotto i militari a trarlo in arresto e, come disposto dall’Autorità giudiziaria, a portarlo in carcere a Bergamo.