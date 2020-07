Inchiesta su coop e migranti, minoranze furiose: “Ci viene negato ogni confronto”

Acque agitate in consiglio comunale a Bergamo nella serata di martedì 28 luglio: dopo cinque ore di discussione, sul finire della seduta le minoranze hanno chiesto che venisse affrontato l’ordine del giorno urgente che chiede chiarezza sulla gestione dei bandi relativi all’accoglienza dei migranti, tema sul quale sono in corso indagini da parte della Procura.

“Dopo aver parlato per un’ora del delitto Regeni del 2016 e dell’incapacità del Governo (del PD) di venirne a capo, la maggioranza ci ha negato la possibilità di avere un confronto con il Sindaco sull’inchiesta che riguarda il mondo delle cooperative a Bergamo – sottolineano Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia e Bergamo Ideale – Questo atteggiamento evidenzia la volontà di una voce unica: all’Amministrazione piace giocare senza avversari e dimentica che una corretta conduzione democratica deve lasciare spazio al confronto e al dibattito”.

“Negli ultimi mesi – continuano – abbiamo avuto consigli a singhiozzo, con periodi di silenzio assoluto che si alternano a periodi convulsi e congestionati; abbiamo battuto il record di lunghezza con sedute di oltre 9 ore, e contemporaneamente gli interventi sono stati dimezzati negli incontri da remoto. E quando finalmente ci si trova (in remoto, anche se quasi tutti i consigli comunali lombardi ormai si riuniscono in presenza) si parla di quello che vuole la maggioranza, spesso con temi che nulla o poco hanno a che fare con la quotidianità della nostra città, in un momento in cui invece i problemi da affrontare sono molti e le soluzioni urgenti”.

Alle minoranze non vanno giù i 69 tra ordini del giorno e interpellanze da loro proposti che attendono di essere discussi in consiglio: “Martedì sera il rifiuto assoluto da parte della maggioranza non solo di relazionare sul tema importantissimo dei rapporti tra Amministrazione comunale, Cooperative e Onlus, ma anche solo di discuterne l’opportunità. Eppure l’inchiesta, che ribadiamo spetta alla magistratura, mette chiaramente in evidenza una situazione estremamente complessa, rispetto alla quale è evidente l’opportunità che il Comune si tuteli e lavori in un’unica direzione anche in riferimento ai progetti in corso di accoglienza integrata dei migranti. Di questo noi chiediamo conto all’Amministrazione, al Sindaco e all’Assessore competente, che siamo certi non hanno nulla da nascondere: ma allora, perché non parlarci? Così, nulla: niente commissione trasparenza, niente informativa del sindaco. Neppure l’urgenza viene accettata, adducendo motivi di inopportunità e tra l’altro l’ora tarda. Ma alle 23 passate ci siamo arrivati parlando per due ore di street art e di lezioni all’aria aperta: temi più urgenti, o solo più comodi?”.

Durante la discussione è intervenuta la consigliera leghista Luisa Pecce, prima firmataria dell’ordine del giorno: “Il tema dovrebbe essere trattato subito – ha evidenziato – I cittadini ci chiedono spiegazioni in continuazione: e siamo alle porte di agosto e delle vacanze estive. Poi credo che ci sia un debito nei confronti della minoranza, per una corretta conduzione democratica del consiglio che favorisca il confronto”.

A farle da spalla Andrea Tremaglia, Fratelli d’Italia: “In questa vicenda l’opposizione sta dimostrando un alto grado di responsabilità che non ci viene riconosciuto. Con il collega Facoetti abbiamo chiesto informalmente la possibilità di un confronto con l’amministrazione, poi anche in modo formale. Il chiarimento richiesto è urgente, ma non sovrapposto alla parte di competenza della Procura. Data la gravità delle accuse rivolte ad associazioni che hanno avuto contatti diretti o indiretti con l’amministrazione, riteniamo che un confronto sul tema sia innanzitutto a tutela nostra. Il fatto è grave e ci sono indagini serie: non vediamo nulla di male nel chiedere un chiarimento. Lo facciamo perchè questo è il lavoro dei consiglieri, non per fare cagnara”.

La replica è arrivata da Massimiliano Serra, capogruppo del Pd: “Oggi non è urgente trattare questo ordine del giorno, attendiamo l’esito dell’indagine. Poi c’è anche confusione nella richiesta: si parla di coinvolgimento di funzionari del Comune nel sistema Sprar, quando in realtà si viene toccati in modo marginale in riferimento al solo portierato sociale di Grumello al Piano. Forse si vuole affrontare la vicenda in modo prevenuto e ideologico”.

Altro “no” dalla Lista Gori: “Siamo contrati all’urgenza e alla trattazione del tema in questa seduta – ha spiegato Stefano Togni – Non ha senso farlo prima della conclusione delle indagini. A maggior ragione non ha senso farlo alle 23.15, dopo 5 ore di una discussione che da accordi si sarebbe dovuta concludere alle 21.30″.

Ai voti la proposta di trattare l’ordine del giorno è stata respinta, notizia che ha fatto sbottare il leghista Alberto Ribolla, intervenuto con un “vergognatevi”.