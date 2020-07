Il mondo del lavoro ai tempi del Coronavirus: webinar gratuito per le imprese

La crisi economica e la mancanza di liquidità causata dall’emergenza Covid hanno obbligato molte imprese ad utilizzare i cosiddetti “ammortizzatori sociali” per poter sostenere i propri dipendenti nel periodo di lockdown. Altre misure, quali ad esempio il divieto di licenziamento e i congedi parentali, sono state intraprese per far fronte all’emergenza sanitaria e sociale.

Per fare chiarezza sul tema, Confartigianato Imprese Bergamo ha organizzato un webinar gratuito per le imprese associate, dal titolo “Il mondo del lavoro ai tempi del coronavirus”, un webinar sulle misure in tema di lavoro, che si terrà on line lunedì 3 agosto alle 17.

L’evento, ideato su proposta in particolare di due aree di mestiere, l’Area Produzione e Subfornitura e l’Area Benessere, ma aperto a tutte le imprese interessate, si propone di fare chiarezza circa le diverse tipologie, il funzionamento, l’accessibilità e l’operatività degli ammortizzatori sociali e in generale sulle misure per la gestione dei dipendenti nella fase post Covid.

Dopo i saluti del presidente di Confartigianato Imprese Bergamo Giacinto Giambellini, interverrà il responsabile del servizio Area Lavoro e Sindacale Roberto Perhat, che presenterà i diversi tipi di cassa integrazione, illustrandone le caratteristiche, le differenze e le possibilità di utilizzo. Inoltre, verrà affrontato il tema della gestione di istituti quali i congedi parentali, i congedi per la legge 104 e le disposizioni riguardanti il divieto di licenziamento e la proroga dei contratti a tempo determinato.