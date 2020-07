Cade e si trafigge con la sedia che stava spostando: morto 44enne di Parre

Incredibile tragedia nel pomeriggio di mercoledì 29 luglio a Parre. Alex Riva, 44enne disabile, ha perso la vita dopo essere caduto mentre trasportava una sedia: la gamba di quest’ultima gli s’è infilzata nel collo, recidendogli la carotide e facendolo morire dissanguato.

L’incidente mortale è avvenuto intorno alle 14.30 al Centro socio educativo di Ponte Selva, che Alex Riva frequentava con grande entusiasmo.

Il 44enne, come tutti i suoi compagni, si stava trasferendo dal salone principale al giardino per godere della splendida giornata quando si è inciampato mentre percorreva uno dei due gradini che portano verso la parte esterna della struttura. Nella caduta una gamba della sedia che stava trasportando gli ha trafitto il collo recidendogli la carotide.

Subito è stato lanciato l’allarme ma il 44enne è morto dissanguato in meno di dieci minuti: quando i sanitari del 118 sono arrivati sul posto per l’uomo non c’era già più niente da fare.

Sotto choc la comunità di Parre, dove tutti conoscevano Alex Riva, ragazzo descritto come solare e sorridente: nessuno riesce a capacitarsi di quello che è accaduto.