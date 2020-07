Atalanta, arrivare secondi non è solo uno sfizio: vale prestigio e tanti milioni in più

Il gioco degli incroci, per l’Atalanta, è molto semplice: per chiudere la pazza e straordinaria stagione 2019-2020 al secondo posto dietro la Juventus basta battere l’Inter.

Altre scappatoie non ce ne sono: i nerazzurri bergamaschi, appaiati in classifica alla Lazio a quota 78 (ma già meglio piazzati dei biancocelesti per via degli scontri diretti), seguono la squadra di Conte di un punto e quindi sono padroni del proprio destino anche senza porgere l’orecchio a ciò che accadrà in contemporanea al San Paolo, dove gli uomini di Inzaghi sfidano quelli di Gattuso.

Una sconfitta chiuderebbe il discorso a favore dell’Inter, un pareggio pure e lascerebbe qualche speranza della piazza d’onore anche alla Lazio, condannata comunque a vincere in casa del Napoli se vuole regalarsi una chance.

Ma perchè questo affannarsi dietro ai già campioni d’Italia della Juventus?

Perchè oltre al prestigio, che per l’Atalanta coinciderebbe anche con il miglior piazzamento di sempre in Serie A, in ballo ci sono anche dei milioni in più.

In base alla ripartizione dei diritti tv, alla seconda classificata vanno 19,4 milioni, 16,8 alla terza, 14,2 alla quarta.

Una differenza che può sembrare minima, ma che nel prossimo calciomercato che si annuncia votato al risparmio può dare l’impulso decisivo in fase di trattativa.