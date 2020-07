Alpinista di Antegnate cade durante una salita sulla Presolana: interviene l’elisoccorso

Brutta disavventura nel pomeriggio di mercoledì 29 luglio per un’alpinista bergamasca che, durante una salita sulla Presolana, a 2.425 metri d’altitudine, è caduta procurandosi diversi traumi.

La donna, 51 anni, stava salendo lungo la via Normale della Presolana, sul versante seriano. Le mancava poco per raggiungere la vetta – in pratica solo l’ultimo canale – quando, intorno alle 15.30, qualcosa è andato storto ed è stata protagonista di una brutta caduta che le ha procurato diversi traumi. Per lei a quel punto è stato impossibile sia salire, sia scendere.

Per questo è stato allertato il Soccorso Alpino che pochi minuti dopo ha raggiunto il posto con un elisoccorso, dal quale si è calato un sanitario che ha recuperato la 51enne con l’aiuto delle squadre territoriali della VI delegazione orobica.

La donna è stata stabilizzata e messa in sicurezza, poi, con una serie di calate, è stata trasportata fino ai Cassinelli. Da lì, in ambulanza, ha raggiunto l’ospedale di Piario in codice verde: sta bene ed è fuori pericolo.

Impegnati in totale una quindicina di tecnici, tre i mezzi impiegati, oltre all’elisoccorso. L’intervento si è concluso intorno alle 21.30.