Tenta truffa a due anziani a Longuelo: la donna fiuta la fregatura e lo caccia

Nella mattinata di mercoledì 29 luglio, in zona Longuelo, una persona anziana di 92 anni è stata avvicinata da un uomo, che prima lo ha accompagnato alla porta dicendo che doveva entrare in condominio in quanto tecnico del gas e poi ha tentato di entrare all’interno dell’appartamento.

Sulla soglia la moglie della vittima, di 91 anni, ha chiesto spiegazioni e dopo aver sentito che gli veniva richiesto di mettere in sicurezza l’oro, allontanava bruscamente lo sconosciuto e chiudeva la porta riuscendo a sventare la truffa.

La polizia raccomanda a tutte le persone, in particolare anziane, di diffidare di soggetti che chiedano di entrare in appartamento e la cui presenza non sia concordata con le persone presenti nell’appartamento. Si invita a richiedere immediatamente intervento Forze dell’Ordine e persone di fiducia.