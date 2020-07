Opas Intesa-Ubi, Corna: “Si continui a sostenere progetti sociali e culturali”

Sull’operazione di Intesa che ha assorbito Ubi Banca, c’è il commento di Francesco Corna, segretario generale Cisl Bergamo.

“L’assetto bancario nel nostro territorio con questa operazione è notevolmente mutato, si è completata una trasformazione partita con il raggruppamento della banca popolare di Bergamo e del credito bergamasco – afferma Corna -. La nuova realtà ha sicuramente i numeri per reggere meglio le dinamiche internazionali ma ha in sé il rischio di disperdere le molte caratteristiche positive che hanno espresso le persone e il tessuto produttivo di questi territori lombardi. L’auspicio che la nuova banca continui a valorizzare i dipendenti investendo in formazione e coinvolgimento, inoltre continui l’opera di sostegno ai progetti sociali e culturali della nostra provincia. Come Cisl saremo sempre pronti a costruire un dialogo costruttivo con i nuovi interlocutori, nell’interesse dei lavoratori e del territorio”.