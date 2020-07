Non ce l’ha fatta la bimba di Costa Volpino finita sott’acqua nel lago

Non ce l’ha fatta la bambina di 11 anni che era finita sott’acqua nel lago di Iseo a Pisogne, domenica pomeriggio.

La piccola, residente a Costa Volpino, di origini senegalesi, era stata ricoverata all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo in condizioni disperate.

Si trovava al lido della Darsena 2.0, sulla sponda bresciana del lago: lì giocava con alcuni amichetti, accompagnata dai vicini di casa, genitori di un suo coetaneo, quando un certo punto è finita sott’acqua. Soccorsa da alcuni bagnanti, è stata recuperata dopo diversi minuti e il cuore rimasto fermo a lungo.

Per lei e la sua famiglia, a tre giorni di distanza, l’epilogo più triste. In queste drammatiche ore, il padre della bambina sta chiedendo aiuto per poter organizzare il rimpatrio della salma.