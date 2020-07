“La Dea eliminerà il Psg?”: il sondaggio della Uefa scatena l’ottimismo

A meno di dieci dieci giorni dalla sfida di Champions contro il Paris Saint-Germain, cresce l'attesa tra i tifosi bergamaschi per quello che, comunque vada, sarà un appuntamento che resterà nella storia della Dea.

Una partita insolita anche per la Uefa quella tra la sorpresa bergamasca e la corazzata parigina. Proprio gli organizzatori del massimo torneo continentale per club hanno lanciato sui propri social un sondaggio con una semplice domanda: “9 giorni al ritorno della Champions League. L’Atalanta si sta divertendo a segnare tanti gol in questa stagione. Riuscirà a eliminare il Paris Saint-Germain?”.

La società nerazzurra ha condiviso la domanda e tra le risposte ci sono diversi commenti positivi di appassionati di calcio che fanno il tifo per i bergamaschi. C’è chi scrive “Si, l’Atalanta passa all’85%”. Altri che deridono il Psg: “Come al solito il Psg si eliminerà da solo”.

Ecco il tweet:

9⃣ days to go until the #UCL is back! ⌛️

⚽️@Atalanta_BC have been scoring goals for fun this season... will they eliminate Paris in the quarter-finals? 🤔 pic.twitter.com/Y04tMhKQ8g

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) July 29, 2020