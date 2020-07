Giù al nord, Bodyguard o Scuola di polizia? La tv del 28 luglio

Per la prima serata in tv, martedì 28 luglio su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Sorelle”. Il corpo ritrovato nella gravina di Matera è quello di Elena. Le dinamiche non sono chiare, e l’ipotesi più plausibile sembra quella del suicidio. Chiara vuole andare fino in fondo a quanto accaduto alla sorella e decide di fermarsi a Matera anche per stare vicino alla madre Antonia, che sembra aver perso la ragione. In occasione del funerale di Elena si reca a Matera anche Daniele, fidato collaboratore di Chiara, da sempre innamorato di lei. Quando Silvia, ispettrice di Polizia e amica di famiglia, ritrova la macchina di Elena, si apre la pista all’ipotesi dell’omicidio…

Su RaiDue alle 21.20 ci sarà “Rai Sport 90° Gol Flash – Condotto da Paola Ferrari” e alle 21.45 il telefilm “Squadra Speciale Cobra 11”. Andranno in onda due episodi dal titolo “Tra la vita e la morte” e “Capolinea”. Nel primo, durante l’inseguimento di un sequestratore, avviene un incidente e Semir rimane ferito così gravemente che cade in coma… Nel secondo, Semir e Paul devono scortare il macchinista di un treno, che è ritenuto responsabile di un incidente ferroviario, ad un’udienza segreta…

Su Canale5 alle 21.30 ci sarà “Temptation Island”, condotto da Filippo Bisciglia. La nuova puntata del reality dei sentimenti verrà trasmessa stasera: in gioco restano ancora 4 coppie, dopo l’addio di Sofia e Alessandro e di Valeria e Ciavy.

Protagonista dell’appuntamento sarà Antonella Elia, sconvolta dal comportamento del fidanzato Pietro che ha baciato la single Beatrice e perciò pronta a prendere di petto una situazione evidentemente inaccettabile. In crisi anche Andrea ed Anna: lui è sempre più vulnerabile alla gelosia che prova per lei, decisa nel continuare a fingere un flirt con uno dei ragazzi single per far ingelosire il fidanzato (e, secondo lei, per convincerlo a formare una famiglia).

Non va meglio tra Manila e Lorenzo: lui è arrabbiato per le dichiarazioni di lei che si dice delusa per non aver ancora ricevuto un anello che suggelli il loro rapporto; quanto ad Annamaria e Antonio, si conoscerà l’esito del falò di confronto richiesto da lei dopo aver visto il fidanzato particolarmente vicino alla single Ilaria a cui ha anche dato il suo numero di cellulare.

Su RaiTre alle 21.20 l’appuntamento è con la seconda puntata della serie “Bodyguard”. Budd e Montague sono sempre più affiatati. Durante un incontro sulla sicurezza al St. Matthew un attentatore riesce a raggiungere Montague sul palco e a farsi esplodere. Gli inquirenti indagano sull’accaduto visionando i filmati delle videocamere mentre Montague, rimasta gravemente ferita, si trova in ospedale. Budd racconta agli agenti, che sospettano di lui e fanno perquisire casa sua, di aver controllato la valigetta di tale Tahir Mahmood, dipendente del dipartimento, poco prima dell’esplosione non avendo però trovato nulla di pericoloso all’interno.

Per chi preferisse vedere un film, su Rete4 alle 21.25 “Giù al nord”; su Rai4 alle 21.20 “Priest”; su Rai5 alle 21.15 “Sing Street”; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “Johnson il cattivo”; su La5 alle 21.05 “Inga Lindstrom – Mia e le sue sorelle”; su Iris alle 20.55 “La frustata”; e su Italia2 alle 21.15 “Scuola di polizia 7 – Missione a Mosca”.

Spazio all’attualità e alla politica su La7 alle 20.35 con “In onda”, condotto da David Parenzo e Luca Telese.

Da segnalare, infine, su Italia1 alle 21.25 il telefilm “Chicago P.D.”; su La7D alle 21.30 il telefilm “Drop Dead Diva”; su Mediaset Extra alle 21.15 “Mai dire Gallery”; e su Real Time alle 21.20 il docu-reality “Il ragazzo di 380 chili”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.