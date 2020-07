Enac, l’aeroporto di Orio terzo in Italia per numero di passeggeri

Ryanair si conferma la regina delle compagnie aeree in Italia e l’aeroporto Il Caravaggio di Orio al Serio si piazza al terzo posto tra quelli del nostro Paese. È quanto emerge dai numeri messi in evidenza dalla relazione annuale dell’Enac, l’Ente nazionale per l’aviazione civile.

Il vettore low cost irlandese stacca nettamente i concorrenti con 40.527.373 passeggeri. Secondo posto per Alitalia 21.770.174 passeggeri e terzo per Easyjet con 11.818.020 passeggeri. Limitatamente al traffico nazionale (solo partenze) è prima Alitalia, seguita da Ryanair ed Easyjet.

Sul fronte degli aeroporti è invece lo scalo romano a guidare la classifica con 43.354.887 passeggeri transitati (+1,1%) segue Milano Malpensa con 28.705.638 segnando un incremento del 16,9% e Bergamo (+7,5% con 13.792.266 passeggeri).

Complessivamente nel corso del 2019 i passeggeri transitati negli aeroporti nazionali sono stati 192.200.078, il 4% in più del 2018. Si va così “confermando un importante trend di crescita che, nello scorso quinquennio, ha portato ad un aumento di quasi il 22% del numero totale di passeggeri”, ha spiegato nella sua relazione Nicola Zaccheo, presidente dell’Enac.