Dieci artisti si contendono la finale per vincere il primo contest musicale dedicato a The Boss

Dieci finalisti e un concorso che ha già fatto il giro del mondo. “Cover me”, il contest musicale dedicato a Bruce Springsteen lanciato dal gruppo NOI&Springsteen, si prepara a tirare la volata, incoronando domenica 30 agosto (dalle ore 11:00 alle 23:30) in occasione del grande evento “Magic Trick 1980-2020. Quarant’anni di storie lungo il fiume”, il vincitore assoluto del concorso. Colui che più di tutti ha saputo reinterpretare la musica dellʼunico, indiscusso, The Boss.

COVER ME ‒ Quasi 70 mila persone hanno visualizzato il sito noiespringsteen.com e ben 3.386 utenti si sono registrati e hanno votato, scegliendo i 10 migliori artisti da mandare in finale per “Cover me”: Renato Tammi, Giulietta Natalucci, Federica Crasnich, The Matcha Sip, Tommaso Imperiali, Roberta Finocchiaro, Luigi Mariano, Diego Mercuri & The Wercking Band, La Famiglia Roberts e Francesco DʼAcri. Premiati perché più conosciuti dai fan di Springsteen, per lʼoriginalità della cover presentata, per le doti canore e per le capacità interpretative, sono ora pronti a passare al prossimo step: salire sul palco del Seminarino di Bergamo Alta, dalle 16.00 alle 18.00, durante la 4°edizione del Festival Meeting dedicato alla celebre rockstar, per presentare i brani che hanno reinterpretato in chiave autentica.

Si tratta di cover di alcune canzoni che hanno fatto ballare, emozionare e cantare milioni di persone in tutto il mondo ‒ da Dancing in the dark a Nebraska, da Iʼm on fire a Stolen car – e che anche grazie a “Cover me” hanno riunito i fan del Boss da una parte allʼaltra del globo, sancendo un successo straordinario del concorso. I voti sono arrivati, infatti, tanto dallʼItalia quanto dagli Stati Uniti, dalla Spagna, dalla Svizzera, dalla Francia, dal Regno Unito, dalla Germania e dallʼOlanda, dalla Finlandia e dallʼAustria, espressi in egual misura da uomini (54%) e donne (45%), a dimostrazione di come il popolo di Springsteen non conosca limiti in termini di genere, confini e finanche dʼetà. Per quanto la maggior parte dei votanti (33%) abbia tra i 25 e i 34 anni, infatti, il contest ha richiamato anche giovanissimi (18-24 anni), cinquantenni e over 65.

GIURIA E VOTAZIONI – Ora la parola passa alla giuria di qualità, composta da esperti e critici musicali quali: Massimo Cotto (voce di Virgin Radio e presidente della giuria), Tony Naima (musicista e produttore), Ruggero Rossetti (Associazione Nebraska dedicata alla musica rock), Claudio Trotta, (Promoter e fondatore di Barley Arts), Alberto Cantù (componente del gruppo NOI & SPRINGSTEEN) e Patrizia De Rossi (giornalista). Al termine dellʼesibizione del 30 agosto, la giuria voterà assegnando un punteggio da 0 a 5 (con coefficiente pari a 3, cioè il voto assegnato verrà moltiplicato per 3). La stessa modalità di voto sarà estesa al pubblico presente durante lʼevento, mentre il pubblico a casa potrà votare dal sito www.noiespringsteen.com (sezione GARA | CONTEST) assegnando il punteggio da 0 a 5 al termine delle esibizioni, non appena il presidente di giuria darà il via e per massimo 30 minuti di tempo. Sommando i punti ottenuti sarà quindi scelto chi salirà sul podio e nel caso di un pari-merito tra i primi tre, il giudizio finale spetterà al presidente di giuria.

PREMIO DELLA CRITICA – Ma non è tutto perché durante “Magic Trick 1980-2020” sarà consegnato anche il premio della critica da una giuria composta da critici musicali e professionisti del settore, quali: Luigi Rancilio (Avvenire), Ernesto Assante (La Repubblica), Stefano Mannucci (Radio Freccia), Gianni Poglio (Panorama) e Paolo Vites (Il Sussidiario). E a concorrere per questo riconoscimento saranno tutte le 76 cover che hanno partecipato al concorso.

LʼEVENTO ‒ Bergamo è pronta ad accogliere “Magic Trick 1980-2020. Quarant’anni di storie lungo il fiume”, lʼevento live streaming che celebra 40 anni di grande rock ispirandosi a quel “trucco magico” che Bruce Springsteen ha sempre messo al centro del lavoro della sua vita. Un trucco profondo e antico quanto la scrittura. Si parte alle 11.30 con lʼintroduzione di NOI & Springsteen, per poi proseguire con un aperitivo rock in compagnia degli “amici del Boss”, Pierluigi Pardo e Antonio Ornano. A seguire, sarà proiettato un video omaggio a Bergamo, città che questʼanno, più di altre, è stata duramente provata e ha dovuto mostrare tutto il suo carattere grintoso, da vera “rocker”. Alle 15.00, Massimo Cotto discuterà con Claudio Trotta, Leonardo Colombati, Patrizia De Rossi del focus centrale dellʼevento: i 40 anni di storia della musica “lungo il fiume”, suonata, scritta e interpretata da quel cantautore del New Jersey diventato unʼicona mondiale. Alle 16.00 si entrerà nel vivo del contest, con unʼesibizione ogni 10 minuti dei 10 finalisti, in ordine di classifica, mentre alle 18.00 Massimo Cotto e Gino Castaldo con la moderazione di Patrizia De Rossi ragioneranno su “The River”. Rullo di tamburi alle 19.30 con la premiazione di Cover Me e lʼassegnazione del Premio della Critica. E non finisce qui perché alle 21.00 Roberta Finocchiaro @ Band presenterà il suo nuovo album “Save Lives with the Rythm”. Infine, alle 22.00, Nebraska band con Lorenzo Semprini (chitarra, voce, armonica di Miami & the Groovers Francesco Pesaresi, Fabrizio Flisi e Paolo Angelini (basso, piano e batteria di Bound for glory), Matteo Caselli (tromba di The Monkey Swingers) e Guests: Francis Carnelli (The Mama Bluegrass band), Daniele Tenca, Zona Mc, Diego Mercuri. Un programma intenso, in una location unica, quella del Seminarino, attualmente sede dellʼoratorio di SantʼAlessandro, a Bergamo alta, con la sua meravigliosa corte.

Lʼevento sarà ripreso con videocamere digitali e mixer video e verrà trasmesso in streaming, con la possibilità di seguirlo dal sito www.noiespringsteen.com. E sempre sul sito, alla pagina www.noiespringsteen.com/contest/# è possibile ascoltare le canzoni ancora in gara.

Stay tuned: è tempo di grande rock!