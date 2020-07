Come sorelle, Ncis o La Traviata? La tv del 29 luglio

Per la prima serata in tv, mercoledì 29 luglio su RaiUno alle 21.25 andrà in onda “SuperQuark”. Scienza, natura, medicina, tecnologia e archeologia, raccontate da Piero Angela in studio con ospiti e filmati da tutto il mondo.

Su RaiDue alle 21.20 ci sarà “Rai Sport 90° Gol Flash – Condotto da Paola Ferrari” e alle 21.45 il telefilm “Ncis”. Andranno in onda due episodi dal titolo “Sotto la superficie” e “Monna Lisa”. Nel primo, un Seal, imbarcato su un sottomarino di ultima generazione, muore durante un’immersione di routine. Nel frattempo, Ducky è al suo ultimo giorno di lavoro all’N.C.I.S…

Nel secondo, quando Torres si risveglia su una barca senza alcun ricordo delle ultime ore e con la maglia sporca di sangue, la squadra inizia ad indagare per scoprire cosa sia successo…

Canale5 alle 21.20 trasmetterà la soap “Come sorelle”. Il disastroso incendio scoppiato nella tenuta ha bruciato l’olio che serviva per saldare i debiti. Tutti cercano una soluzione per risolvere il problema: Ipek si reca dallo zio Cemal per chiedergli un prestito, Deren decide di prendersi la colpa al posto del fratello Aras in cambio di una somma di denaro, Sinan offre i suoi risparmi a Ipek, che però rifiuta.

Intanto Okan e i suoi uomini arrivano a Günesli Bahçe per cercare Azra, che con la complicità di Mahir, decide in un primo momento di fuggire, ma poi si consegna a Okan.

Cahide, uscita di prigione, trova lavoro alla tenuta, proprio il giorno in cui Cemal e la vera Çilem arrivano lì per far visita a Ipek…

Su RaiTre alle 21.20 l’appuntamento è con “Chi l’ha visto?”.

Per chi preferisse vedere un film, su Rete4 alle 21.25 c’è “Mediterraneo”; su La7 alle 21.15 “Riusciranno i nostri eroi a ritrovare l’amico scomparso in Africa?”; su Rai4 alle 21.20 “Resident Evil – Afterlife”; su La7D alle 21.30 “Storia di noi due”; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “2 – Headed Shark Attack”; su La5 alle 21.05 “Piccolo grande amore”; su Iris alle 20.55 “Mickey occhi blu”; e su Italia2 alle 21.15 “La resa dei conti per Lupin”

Spazio alla lirica su Rai5 alle 21.15 con lo spettacolo “La Traviata” di Giuseppe Verdi nell’allestimento del regista Massimo Gasparon, che firma anche le scene e i costumi. Sul podio è impegnato Michele Mariotti. Protagonisti sul palco, insieme a Mariella Devia, Alejandro Roy, e Gabriele Viviani. La regia televisiva è curata da Tiziano Mancini.

Da segnalare, infine, su Italia1 alle 21.15 il telefilm “Chicago Fire”; su Mediaset Extra alle 21.15 la replica di “Vodafone – Battiti live”; e su Real Time alle 21.20 il docu-reality “Matrimonio a prima vista Usa”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.