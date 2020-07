Atalanta, colpi mancini: Gomez e Malinovskyi ribaltano il Parma

Sempre più stanca, ma sempre più vincente, quest’Atalanta non molla l’osso nemmeno al Tardini che, nonostante le molteplici difficoltà di questo tour de force con temperatura da Sol Leone e una serata non proprio convincente, riesce ancora ad avere la meglio.

Il primo tempo in realtà pareva raccontare un tardo pomeriggio molto complicato per gli nerazzurri anche grazie ad un avversario pimpante, pericoloso con il proprio marchio di fabbrica, le ripartenze, e a un’Atalanta carica di comprensibile fatica nel costruire il solito gioco scintillante.

Il punteggio di 1-0 al termine del primo tempo poteva esser molto più largo considerando le occasioni avute dagli uomini di D’Aversa, ma le modifiche tattiche attuate da Gasperini nell’intervallo hanno consentito agli orobici di trovare la squadra con una difesa disposta a tre con De Roon, Djimsiti e Gosens, e reparto avanzato composto dalle doppie punte Zapata-Muriel assistiti dalla fantasia di Gomez e Malinovskyi.

Questi ultimi due riusciranno infatti a ribaltare nel finale il risultato e far saltare il banco consentendo alla Dea di esultare di nuovo più grazie alle giocate dei singoli che al lavoro della squadra.

I carichi di lavoro pesanti in vista della Final Eight di Champions si sono fatti sentire, ma ora l’Atalanta è chiamata all’ultimo sforzo.

Sabato a Bergamo arriva l’Inter: se la Dea dovesse vincere chiuderà sicuramente al secondo posto.

Le pagelle

Gollini 7: Il portiere ferrarese parte subito con un intervento provvidenziale sul tiro a botta sicura di Gagliolo. Controlla sempre bene tutte le altre situazioni mostrando buona reattività.

Sutalo 5,5: Il giovane croato deve subito spendere un cartellino giallo dopo appena 6 giri di lancette. Il cliente, Gervinho, non è dei più tranquilli, alterna cose buone ad altre meno precise. È sfortunato invece nel rimpallo che favorisce la rete di Kulusevski.(Djimsiti 6: Gestisce con freddezza il match senza mai cadere nel panico i pochi grattacapi che crea nella ripresa il Parma.)

Caldara 6,5: Il centrale di Scanzorosciate chiude bene le infilate centrali di Caprari. Nella ripresa infila poi una serie di buoni anticipi uscendo palla al piede. ( Muriel 6,5: Pimpante, il colombiano cambia sempre il ritmo con i suoi strappi e la sua imprevedibilità. Cerca e trova la conclusione mancando la precisione ma non solo nel finale guida la squadra lontano dai pericoli della propria area con cavalcate imprendibili)

Palomino 6: Il brasiliano gioca d’esperienza, ma viene fermato da un problema all’adduttore della coscia destra. (Hateboer 6,5: L’olandese parte sulla linea difensiva, poi al rientro in campo torna a macinare passi sulla corsia destra. Nel finale salva un gol sul tentativo da pochi passi di Dermaku.)

Castagne 5,5: Timido e poco lucido nella prima parte di gara, nei secondi quarantacinque minuti (nella ripresa, sinonimo) il belga appare più efficace in copertura in termini di diagonali rispetto all’apporto un fase di spinta. Nell’occasione finale di Dermaku non riesce a contenere Kulusevski.

De Roon 6: Al primo pallone sbagliato, l’ex centrocampista del Middlesbrough obbliga Sutalo a spendere il giallo, come confermato dai diversi errori commessi nella misura dei passaggi. Quando viene spostato nel fronte difensivo si distingue e riesce a strappare la sufficienza con interventi in serie in cui dimostra ottima lettura di gioco.

Freuler 5,5: Prestazione sulla falsa riga di quella del compagno di reparto olandese. Nella circostanza del vantaggio dei padroni di casa lo svizzero perde il contrasto con Gervinho, lasciandosi scappare qualche pallone di troppo anche nella ripresa.

Gosens 5,5: Nelle ultime uscite il tedesco risulta meno determinante e meno efficace in fase avanzate. Il decimo sigillo in campionato tarda ancora ad arrivare anche perché Sepe nel recupero alza in corner una sua conclusione.

Pasalic 5: L’ex giocatore del Milan si perde completamente tra le linee molto fitte del Parma nella versione non possesso palla, non riuscendo né ad inventare per i compagni, né ad inserirsi. Fuori giri. (Malinovskyi 7: L’ucraino impatta bene con il match, riscattando subito il penalty fallito a San Siro con una rete su punizione con la complicità della barriera avversaria ).

Gomez 7: Per i primi 70 minuti il capitano colleziona una prestazione da insufficienza piena, poi si accende la lampadina: prima conquista la punizione del pareggio, e poi va a trovare il gol che mancava proprio dalla gara d’andata contro gli emiliani. Il tutto condito dalla specialità: il tunnel già gustato in mille salse nelle reti contro Sassuolo e Dinamo Zagabria. (Tameze SV).

Zapata 6: Dopo i duelli con Danilo e Kjaer, si aggiunge anche un altro difensore molto esperto come Bruno Alves con il quale il colombiano lotta costantemente. Cerca la gioia personale, ma Sepe si oppone. Bravo nella gestione e nello scarico della palla.