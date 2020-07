ArtLab 20 Bergamo: la cultura per la rinascita e il futuro

Dal 23 al 26 settembre a Bergamo arriva ArtLab. Territori, Cultura, Innovazione, la piattaforma per l’innovazione delle politiche e delle pratiche culturali promossa dalla Fondazione Fitzcarraldo. La seconda tappa dell’edizione 2020 – realizzata in collaborazione con il Comune di Bergamo e con il sostegno di Fondazione Cariplo – desidera far emergere una più profonda riflessione sul ruolo della cultura nella ricostruzione, proprio nella città italiana che più di altre porta su di sé i segni dell’epidemia.

Una riflessione necessaria, che ha già preso il via a Matera a giugno e che dalla Capitale Europea della cultura 2019 sposterà i propri riflettori sulla futura Capitale Italiana della Cultura 2023. Come evidenziato da Nadia Ghisalberti, assessore alla cultura del Comune di Bergamo: “È molto significativo che sia Bergamo a ospitare la seconda tappa di ArtLab di quest’anno. Pensato prima dell’emergenza Covid-19, l’appuntamento assume oggi un significato diverso e ancora più profondo, un tassello in più in quella rinascita della nostra città che passa, innanzitutto, attraverso la cultura. Dopo l’esperienza drammatica che abbiamo vissuto, abbiamo voluto ridisegnare insieme alla rete dei partner di ArtLab e Fondazione Fitzcarraldo i temi delle varie sessioni e dei tavoli di lavoro, individuando le buone pratiche e le ricerche più attuali nell’ambito delle politiche culturali, con un occhio speciale verso il futuro e le modalità di ripresa sociale ed economica. L’auspicio è che questa occasione diventi un appuntamento triennale che ci accompagni nel lavoro di progettazione del programma di Bergamo e Brescia Capitali della Cultura italiana, in un percorso che sarà certamente arricchito dalle competenze dei partecipanti di ArtLab, con uno sguardo interdisciplinare e di livello internazionale”.

Nel programma settembrino di ArtLab Bergamo sono previsti circa 20 eventi, alcuni in presenza (compatibilmente con le normative) e tutti fruibili in streaming online sul sito artlab.fitzcarraldo.it. Numerosi i temi: la relazione tra cultura e welfare sarà al centro di una delle sessioni chiave che coinvolgerà epidemiologi, esperti del settore e operatori culturali per far emergere come il benessere fisico, psichico e sociale siano strettamente connessi alla partecipazione culturale; una sessione, proposta di TTB – Teatro tascabile di Bergamo, sui partenariati speciali pubblico privati, strumento chiave per favorire dinamiche di valorizzazione culturale del patrimonio capaci di innescare processi di innovazione, rigenerazione e coesione sociale.

Le politiche europee per la cultura saranno al centro della sessione “Culture for Europe: Solidarity no Charity” evento in preparazione allo European Creative Industries Summit 2020 di Berlino che vedrà presenti anche il Primo cittadino di Bergamo Giorgio Gori e la Sindaca di Monaco Katrin Habenschaden.

Proseguirà a Bergamo il confronto con i parlamentari intrapreso a Matera, per incidere sui provvedimenti che riguardano il comparto culturale. Una sessione sarà dedicata al percorso di Bergamo e Brescia Capitali Italiane della Cultura 2023 e non mancheranno occasioni di dibattito su cultura e tecnologie digitali, programmi e modalità di intervento messi in campo dalle fondazioni per contribuire al rilancio e ripensamento delle attività culturali, riflessioni sul lavoro culturale.

Con una rete di oltre 40 partner, che comprende Fondazioni, reti e istituzioni culturali italiane e internazionali, imprese, Enti pubblici, associazioni professionali – ArtLab è il principale momento inclusivo di discussione su interventi, visioni e nuove traiettorie in risposta alla crisi generata dall’emergenza. In un contesto di emergenza dove il dibattito sulla cultura rischia di essere sottovalutato, cresce la necessità di ribadire il contributo dei settori culturali e creativi nella società, nell’economia e nelle istituzioni. ArtLab è la piazza di una riflessione capace di mettere in connessione mondi e voci eterogenee.

Tutti gli eventi saranno in streaming e fruibili sul sito https://artlab.fitzcarraldo.it/it. Iscrivendosi alla community sarà possibile commentare in diretta le sessioni, scaricare documenti aggiuntivi e fare networking online.