Tra l’Atalanta e il secondo posto c’è l’ostacolo Parma: attenzione ai tanti ex

Dopo il temuto match con il Milan ed il sudatissimo pareggio, l’Atalanta rende visita al Parma nella penultima giornata del torneo.

Le gare del trascorso week end hanno sancito, se ancora ve ne fosse bisogno, che quella per il secondo posto sarà una volata a tre che si concluderà solo all’ultima giornata. Attualmente l’Inter sopravanza di un punto Atalanta e Lazio e sarà davvero emozionante vedere come andrà a finire.

La Dea vista a Milano è apparsa decisamente in migliori condizioni rispetto alle ultime due apparizioni e se il calcio fosse un match di box probabilmente ai punti lo avrebbe vinto. Di fronte c’era una delle squadre più in forma del momento che ha dimostrato questa sua forza anche in questa occasione.

Il Parma che attende la formazione nerazzurra questa sera non ha assolutamente più nulla da chiedere al torneo se non, nell’occasione, riscattare le cinque sberle rimediate dai nerazzurri nella gara d’andata. Diciamo quindi la ricerca di una rivincita dopo l’umiliante sconfitta rimediata.

Per il resto è ovvio che la partita conta più per gli uomini di Gasperini che non per i parmensi, alla luce di quanto detto. I Gasp boys devono obbligatoriamente vincere la gara se vogliono arrivare al match finale contro l’Inter con la possibilità di superarlo ed arrivare al quarto posto. Anche la Lazio però non starà a guardare, soprattutto perché affronterà il già retrocesso Brescia con grandi chance di fare bottino pieno.

Insomma, rispetto a qualche giornata fa la situazione è certamente più difficile per la Dea, che però cercherà di fare di tutto per raggiungere un risultato storico.

Le due formazioni si sono affrontate al Tardini in serie A in 19 occasioni con 9 vittorie parmensi, 7 pareggi e 3 vittorie nerazzurre. Considerando anche le partite disputate a Bergamo (compresa quella d’andata) le vittorie ducali salgono a 14, quelle nerazzurre a 12 ed i pareggi a 13. La più recente vittoria del Parma è quella del campionato 2013-2014 e fu un emozionante 4-3 (per l’Atalanta segnarono Bonaventura, Denis e Livaja). Il pareggio meno datato è quello del torneo 2014-2015 che si concluse sullo 0-0. L’Atalanta fu invece corsara nell’ultima occasione proprio lo scorso anno quando Gervinho illuse i suoi con una rete a freddo, ma poi Pasalic e una doppietta di Zapata diedero il 3-1 per la Dea.

Nella gara d’andata, come anticipato, i nerazzurri strapazzarono gli avversari rifilandogli cinque reti: due di Ilicic ed una a testa Gomez, Gosens e Freuler. Partita senza storia.

Il Parma sembra una succursale di ex nerazzurri: ricordiamo infatti Alberto Grassi, Matteo Scozzarella, Andreas Cornelius, Jasmin Kurtic, Dejan Kulusevski. Tutti quanti hanno disputato un ottimo campionato ma il piccolo gioiello svedese sta dimostrando che la Juventus non si è sbagliata nel comprarlo.

Forza ragazzi un altro sforzo prima dell’ultimo atto.