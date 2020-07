Parma-Atalanta, la diretta del match

Penultima di campionato e per l’Atalanta, che sogna di chiudere al secondo posto alle spalle dei campioni d’Italia della Juventus, c’è l’ostacolo Parma.

La diretta del match:

Il secondo tempo:

63′- Subito Muriel, palla che finisce sull’esterno della rete!

60′- Quarto cambio per l’Atalanta: fuori Caldara, dentro Muriel.

55′- Atalanta che ora sembra messa meglio in campo. Pressing alzato e pallino del gioco che torna in mano agli uomini di Gasperini.

45′- Si riparte con due cambi per il Gasp: fuori Sutalo e Pasalic, dentro Djimsiti e Malinovskyi.

Il primo tempo

48′- Il primo tempo finisce qua: Parma avanti sull’Atalanta 1-0.

45′- Ci saranno 3′ di recupero.

43′- Parma in vantaggio, ha segnato l’ex Kulusevski. Troppo timido nel contrasto Sutalo, palla che resta in area con lo svedese che non ci pensa due volte e col sinistro batte Gollini.

36′- Problema muscolare per Palomino, al suo posto Hateboer.

30′- Match senza grandi emozioni, ad esclusione del palo di Kulusevski.

22′- Errore di de Roon che sbaglia un appoggio e fa ripartire Caprari, il destro dell’ex Samp è però centrale e Gollini para.

15′- Atalanta in grossa difficoltà in questo avvio di gara.

14′- Palo di Kulusevski! Lo svedese rientra dalla destra e col sinistro la mette a giro sul secondo palo, colpendo in pieno il montante. Gollini sarebbe stato battuto nell’occasione.

8′- Grandissima parata di Gollini sul sinistro ravvicinato di Gagliolo!

1′- Si parte al Tardini!

Le formazioni ufficiali:

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Sutalo, Caldara, Palomino; de Roon, Freuler, Castagne, Gosens; Pasalic, Gomez; Zapata. All. Gasperini.

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Dermaku, Alves, Gagliolo; Kucka, Kurtic, Barillà; Kulusevski, Gervinho, Caprari. All. D’Aversa.