Cinque giovanissimi, tra cui tre minorenni, sono rimasti coinvolti in un incidente stradale lunedì sera a Onore.

Erano le 23.20 quando i ragazzi stavano percorrendo l’ex statale 671 a bordo di un pick-up.

Il guidatore, per cause da chiarire, ha perso il controllo e il veicolo si è ribaltato in mezzo alla strada.

Sul posto sono accorse quattro ambulanze e un’auto medica per i soccorsi dei feriti, di 15, 16,17, 18 e 20 anni. Nessuno di loro sarebbe in gravi condizioni.

A Onore sono arrivati anche i Vigili del Fuoco di Clusone che hanno aiutato i soccorritori a estrarre i ragazzi dalle lamiere dell’abitacolo.