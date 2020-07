Malore al volante, 74enne in auto finisce contro un traliccio dell’alta tensione

Dopo quello di lunedì sera che ha coinvolto cinque giovanissimi, un altro incidente a Onore martedì mattina.

Un uomo di 74 anni è stato colto da malore mentre era alla guida dell’auto ed è finita contro un traliccio dell’alta tensione, all’altezza del civico 147 di via Spluss.

Sul posto i Vigili del fuoco, oltre ai carabinieri di Clusone e l’ambulanza per i soccorsi. L’uomo è stato trasportato all’ospedale di Piario: non sarebbe in gravi condizioni.

Nessun danno importante al traliccio.