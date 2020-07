Cube: quando cercare una via d’uscita è meglio di cercare un senso

Sei persone dai trascorsi differenti e provenienti da opposte estrazioni sociali vengono imprigionate in un complesso sistema di stanze cubiche colme di trappole mortali con un unico fine: riusciranno a sopravvivere al “Cube” e a loro stessi?

Ok è inutile negarlo: “Cube” è un film che in questi 20 anni è invecchiato davvero male. Si potrebbe quasi paragonare a quella bellissima compagna di classe delle medie che, vista anni dopo, è inevitabilmente sfiorita, perdendo sì gran parte del suo charme, ma lasciando comunque nei cuori di tutti i compagnucci un ricordo felice e gioioso.

Così è anche per “Cube”, pellicola del 1999 ad opera dell’italoamericano Vincenzo Natali, bruttino sì alla prova dei fatti ma che, forse per il coraggio dimostrato o forse per il culto del trash dilagante nell’ultimo decennio, è amatissimo nonostante gli evidenti limiti tecnici e non.

Perché è vero: la recitazione non è un granché, la sceneggiatura è spesso forzata e ai limiti del comico, gli effetti in CGI sono ridicolmente goffi e raffazzonati, ma è comunque degno di nota l’impegno del regista e degli sceneggiatori, a fronte di un budget miserrimo, nel creare un’opera tanto particolare quanto iconica, considerabile a tutti gli effetti come precorritrice di quel foltissimo filone di “B movie” scifi-horror di inizio millennio che ancora oggi vanta innumerevoli tentativi (falliti) di imitazione.

La trama è semplice: senza ricordarsi come siano giunti in quel luogo, sei sconosciuti, Quentin, Leaven, Holloway, Kazan, Worth e Rennes, si trovano intrappolati in un cubo dal quale esiste solo una via d’uscita, mentre qualsiasi altra sembra condurre a una fine truculenta. Ogni individuo, benché apparentemente gettato nella mischia senza ragione alcuna, cela in realtà un talento nascosto che, nel corso della storia, si rivelerà fondamentale nel tentativo di fuggire da un enigma apparentemente irrisolvibile.

“Inizia con noi. Abbiamo un artista della fuga e un poliziotto, dev’esserci un motivo. Tu sei un medico Holloway. Questo ti dà una funzione, un motivo, giusto?”

La risoluzione del mistero mortale inoltre, benché inizialmente mostrata come finalità ultima della pellicola, non è altro che un mezzo per riflettere su questioni filosofiche riguardanti la natura umana e le sue derivazioni malate e freddamente superficiali, mischiate talvolta a teorie del complotto ossimoricamente credibili ed assurde, non di rado discusse e smentite dai personaggi stessi.

“Può essere difficile da capire per te, ma non c’è nessuna cospirazione. Nessuno è al comando. Questa struttura è un errore senza testa che opera sotto l’illusione di un piano generale. Riesci a capirlo? Il grande Fratello non ti sta guardando!”

Se è vero che l’abito fa il monaco, “Cube” rappresenta senz’altro quella rumorosa eccezione che, in 90′, riesce a far collidere Hanna Arendt, George Orwell, Aristotele in un unico esaltante mix trash goffo e truculento da leccarsi i baffi.

Battuta migliore: “Niente chiacchiere, né discorsi a vanvera. Meglio che pensiate a quello che avete davanti agli occhi, ecco qual è la sfida. Il vostro vero nemico è dentro di voi