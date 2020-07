Cronometro del Trasimeno, piazza d’onore per Ahmed Ouhda

La brezza proveniente dal Lago Trasimeno ha accompagnato la ripartenza della corsa su strada.

Gli specialisti della disciplina, bloccati per diversi mesi a causa degli effetti del Covid-19, si sono sfidati a Castiglione del Lago nella prima edizione della “Cronometro del Trasimeno”.

Divisi in gruppi da cinque e sottoposti a partenze scaglionate, gli atleti si sono sfidati lungo un percorso di cinque chilometri che ha visto il secondo posto di Ahmed Ouhda (Atletica Casone Noceto).

Il 23enne di Gromo ha avuto modo di sfruttare gli allenamenti svolti lungo le strade seriane terminando in 14’50” alle spalle di Ahmed Abdelwahed (Fiamme Gialle).

Il campione italiano dei 3000 siepi è apparso in grande forma infliggendo quarantatré secondi al giovane orobico e quarantasette a Stefano Massimi (Sef Stamura Ancona).

In campo femminile successo per l’umbra Silvia Tamburi (Atletica Avis Perugia,18’08”) che ha superato per un solo secondo la conterranea Chiara Belfico (Atletica Arcs Cus Perugia).