Covid19, trombosi e tumori: il punto con gli esperti di Fondazione Artet

L’emergenza Coronavirus ha travolto il nostro Paese e la nostra città in modo drammatico, toccando profondamente la vita di ciascuno di noi.

Come un fulmine a ciel sereno questa nuova, sconosciuta epidemia si è abbattuta sul nostro sistema sanitario, mettendolo a dura prova e spingendolo quasi al collasso.

I nostri medici, infermieri e operatori sanitari da subito sono scesi in trincea per far fronte a quest’emergenza, dando un forte segnale di solidarietà e spirito di servizio. Al loro fianco, si sono prontamente attivati anche gli enti di ricerca scientifica, che hanno spinto

sull’acceleratore della ricerca per tentare di fornire risposte e cure.

Fondazione Artet è tra questi enti. Una Onlus nata a Bergamo nel 2018 da un’idea di Roberta Sestini, presidente, Giovanna Bosatelli vicepresidente, ed Anna Falanga, responsabile scientifico, per svolgere attività di ricerca scientifica nel campo delle relazioni tra trombosi, emostasi e tumori e che in questa emergenza, in particolare, intende dare il proprio contributo di ricerca pensando soprattutto ai pazienti già

fragili che necessitano di terapie antitrombotiche, antitumorali e trasfusionali e che contraggono il Coronavirus.

Giovedì 30 luglio alle 17 appuntamento per i lettori di Bergamonews – in diretta sulla pagina Facebook del giornale – con un webinar in cui si affronterà la relazione tra “Covid19, trombosi e tumori” insieme a: Anna Falanga, Direttore della Divisione di Immunoematologia e Medicina trasfusionale dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, Andrea D’Alessio, Responsabile della UO Medicina Interna e Oncologia del Policlinico San Marco di Zingonia-Gruppo San Donato e Domenico Gerbasi, Responsabile del Coordinamento della Breast Unit dell’A.S.S.T. Bergamo Est di Seriate.