Diamo insieme un’occhiata alle previsioni del tempo a cura di Francesco Sudati del Centro Meteo Lombardo.

ANALISI SINOTTICA

Prosegue indisturbato il dominio anticiclonico sull’area mediterranea, con clima decisamente caldo in molte aree dell’Italia. Tuttavia, il passaggio di correnti più umide e fresche a nord delle Alpi potrebbe portare temporanea instabilità atmosferica sulle regioni alpine e localmente in pianura padana, ma sempre in un contesto di clima caldo e afoso. Le temperature risulteranno superiori ai valori medi del periodo.

Martedì 28 luglio 2020

Tempo Previsto: Inizialmente su tutta la regione cielo sereno o poco nuvoloso con modesti annuvolamenti cumuliformi dal tardo mattino lungo Alpi e Prealpi. Dal primo pomeriggio su Verbano, Lario, Valchiavenna, Valtellina, alta Valle Camonica e Orobie nuvolosità variabile con qualche breve rovescio temporalesco; altrove poco nuvoloso o al più in parte nuvoloso con transito di nubi medio-alte.

Temperature: Minime stazionarie (20/22 °C), massime in lieve aumento (32/34 °C).

Venti: In pianura venti deboli a regime di brezza, in quota venti deboli da ovest.

Mercoledì 29 luglio 2020

Tempo Previsto: Fino al tardo mattino su Valchiavenna, Valtellina ed alta Valle Camonica poco nuvoloso o nuvoloso con qualche rovescio su Val San Giacomo, Valmalenco ed alta Valtellina; altrove poco nuvoloso con qualche addensamento temporaneo su fascia pedemontana e Prealpi. Dal primo pomeriggio su Alpi e Prealpi nuvolosità variabile con rovesci e temporali fino al tramonto. In serata possibili rovesci o temporali anche in pianura sulle zone occidentali. Altrove poco nuvoloso o al più velato.

Temperature: Minime in lieve aumento. Massime stazionarie.

Venti: In pianura deboli orientali, in quota deboli occidentali.

Giovedì 30 luglio 2020

Tempo Previsto: Proseguono condizioni di tempo stabile e soleggiato, salvo i consueti modesti annuvolamenti pomeridiani sui monti, ove non si escludono brevi ed isolati rovesci.

Temperature: Minime e massime stazionarie.

Venti: In pianura venti deboli a regime di brezza, in quota venti deboli da ovest.