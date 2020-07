“Chiedilo al notaio” a Stezzano: consulenze gratuite per i cittadini

Per la prima volta il Comune di Stezzano offre ai suoi cittadini un servizio di consulenza notarile gratuita.

Con “Chiedilo al Notaio”, dal 1° settembre e per tutti i primi martedì dei mesi successivi, i cittadini che lo desiderano possono usufruire, su appuntamento, di un colloquio con il notaio, che dalle 9.30 alle 12.30, sarà disponibile allo sportello polifunzionale del Comune (Piazza Libertà) per rispondere a dubbi e domande in materia civile, societaria, successoria e testamentaria.

Per fissare il colloquio è necessario rivolgersi all’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Stezzano di persona oppure telefonare al numero 0354545315 ovvero inviare una mail a protocollo@comune.stezzano.bg.it

Il servizio non sarà operativo nei mesi di luglio, agosto e dicembre.

“Ringrazio il Sindaco – dichiara Maurizio Luraghi, Presidente del Consiglio Notarile di Bergamo – per aver reso possibile anche presso il Comune di Stezzano l’iniziativa “Chiedilo al Notaio”, che punta a creare per i cittadini un luogo di ascolto e di orientamento su scelte importanti della propria vita economica e professionale che prevendono l’intervento del notaio, come l’acquisto di una casa per le giovani coppie, o le disposizioni sui propri beni per gli anziani”.

La consulenza notarile è a cura di Cristina Grassi, notaio assegnato al Comune di Stezzano.

“Attraverso iniziative come quella di “Chiedilo al Notaio” – dichiara Simone Tangorra, Sindaco di Stezzano – il Comune svolge pienamente la propria funzione di tramite tra i cittadini e l’accesso ai servizi utili alla collettività. La presenza del notaio Cristina Grassi sul nostro territorio ha reso possibile l’avvio della collaborazione e ringrazio lei ed il Consiglio Notarile di Bergamo per l’attenzione dimostrata verso la nostra realtà locale”.

“Chiedilo al Notaio” è l’attività di consulenza gratuita ai cittadini promossa dal Consiglio Notarile di Bergamo. Inaugurata nel 2007, ogni sabato mattina nella sede del Consiglio Notarile in viale Vittorio Emanuele n. 44 sono a disposizione dei cittadini, previo appuntamento telefonico (035.224065), due notai. Nel 2019 sono stati n. 392 i colloqui con i cittadini, che hanno avuto ad oggetto, in particolare, quesiti in materia civile (compravendite, preliminari, garanzie, immobili da costruire, tutele acquirenti edilizia economico popolare, catasto, servitù, affitti), fiscale e successoria (devoluzione, accettazione, gestione della massa, redazione testamento).