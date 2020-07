Bronzo per Lorenzo Balestra nell’inseguimento individuale

A condurre nuovamente sul podio il movimento orobico è stato Lorenzo Balestra che ha concluso in terza posizione la gara dedicata agli juniores.

Secondo alla vigilia dell’ultima prova, il bresciano del Team Fratelli Giorgi non è riuscito a confermare il prestigioso risultato terminando in 3’34”285, distante poco meno di due secondi da Manlio Moro (Borgo Molino Rinascita Ormelle).

Decimo posizione invece per Lorenzo Milesi (Ciclistica Trevigliese) che ha chiuso le proprie fatiche in 3’39″928.

In campo femminile giornata difficile per la chiudunese Greta Tebaldi (Eurotarget Bianchi Vittoria) che non è andata oltre l’ottava piazza conclusiva.