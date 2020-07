A Bergamo si produce uno dei migliori aceti balsamici d’Italia

La nostra provincia vanta una miriade di produzioni enogastronomiche di alta qualità, anche su prodotti che nell’immaginario collettivo sono vanto di altri territori. E’ made in Bergamo uno dei prodotti più unici e premiati d’Italia, il Balsamo degli Angeli, che non può essere chiamato aceto balsamico, proprio perché non viene prodotto nel modenese, ma garantisce una grande qualità e unicità.

Il merito va a Pierangelo Testa, imprenditore nel settore edile ed enologico, che negli anni settanta, insieme alla moglie Manuela, decise di aprire un’acetaia a Carobbio degli Angeli. A fianco dell’omonima tenuta, la famiglia Testa iniziò a produrre per passione anche un’altra chicca, il Balsamo degli Angeli. Se la prima batteria, installata principalmente per il consumo familiare, risale al 1973, con la nascita di ognuno dei 4 figli, Pierangelo e Manuela decisero, di volta in volta, di installare nuove batterie.

L’acetaia, oltre a essere la prima e unica in Lombardia, è ospitata nel sottotetto di un’antica torre medievale del 1200. A Carobbio arrivano da tutto il mondo, per vedere una produzione unica e toccare con mano le 30 batterie di piccole botti di legno dove matura e invecchia il Balsamo degli Angeli, una salsa agrodolce che migliora di anno in anno le sue qualità. L’acetaia propone tre prodotti: il Sigillo Oro riserva 45, nato dalla prima batteria di botti installata nel 1973; il Sigillo Rosso riserva 30 e il Sigillo Verde riserva 12, invecchiato almeno 12 anni. Interessanti gli abbinamenti, dagli antipasti ai dolci, dal pesce alla carne, con i formaggi, il cioccolato (una delle ultime novità sono proprio i cioccolatini fondenti con ripieno di balsamo), ma anche con poche gocce su insalate e gelati.

I gruppi di intenditori e turisti hanno visitato la struttura fino a inizio anno e, dopo la pausa obbligata a causa dell’emergenza causata dal Covid-19, hanno ricominciato ad arrivare proprio in questi giorni, grazie anche ad uno spazio esterno.

Ad accoglierli c’è la padrona di casa, Manuela Ghidini Testa, insieme ai figli Roberta, Maria, Laura e Francesco.

Per ricevere informazioni e prenotare visite all’acetaia, che partecipa alle attività della Strada del Vino Valcalepio e dei Sapori della Bergamasca, si può contattare il numero 035687130 o scrivere una mail a info@tenutadegliangeli.it.

L’Acetaia Testa si trova a Carobbio degli Angeli, in piazza Fontana Roux 5, frazione Santo Stefano.