Abbonamenti, l’annuncio del Volley Bergamo: “Valuteremo forme di compensazione”

Sui nuovi abbonamenti non ci sono ancora novità, ma su quelli della stagione passata c’è una certezza: il Volley Bergamo “valuterà forme di compensazione e comunicherà le modalità per ottenerle”.

Lo ha annunciato lo stesso club bergamasco con un comunicato stampa.

“Volley Bergamo – si legge – comunica ai propri Tifosi di essere ancora in attesa di conoscere le indicazioni sull’accesso al pubblico negli impianti di gioco in occasione delle gare ufficiali del campionato 2020-2021. Consapevole che gli abbonati della stagione 2019-2020 non hanno potuto assistere a tutti gli incontri compresi nel pacchetto di abbonamento a seguito del blocco del campionato a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, Volley Bergamo valuterà forme di compensazione e comunicherà le modalità per ottenerle una volta che gli enti sportivi e ministeriali avranno adottato decisioni in merito alla presenza del pubblico sugli spalti”.

Per i vecchi abbonati una sola indicazione: conservare la copia delle tessere di abbonamento della stagione sospesa a marzo.

“Nell’attesa – continua infatti il comunicato -, si invitano gli abbonati a conservare copia delle tessere di abbonamento 2019-2020 e a consultare i canali informativi societari (volleybergamo.it, Newsletter, Facebook, Twitter e Instagram), mediante i quali Volley Bergamo fornirà comunicazioni e aggiornamenti”.