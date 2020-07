San Pantaleone, medico e martire: dove viene venerato in Bergamasca

Stavolta la ricorrenza di san Pantaleone ha un significato speciale. Questo santo, che si ricorda il 27 luglio, è stato un medico e martire esempio di carità, impegno generoso e attenzione per i più deboli e fragili. La sua figura, molto popolare e venerata tanto in Occidente quanto in Oriente, è oggetto di una devozione antichissima ma è portatrice di un messaggio di grande attualità.

La sua dedizione per l’altro assumono un valore particolare in questo periodo, che fa seguito ai drammatici mesi dell’epidemia da Covid-19 che ha visto Bergamo come epicentro e i medici, gli infermieri e più in generale il personale sanitario in prima linea per far fronte all’emergenza. La festa di san Pantaleone, patrono dei medici (insieme ai santi Cosma e Damiano) e delle ostetriche, dà l’opportunità di ringraziare e porgere tanti auguri di buon lavoro a chi svolge questa professione con cura e umanità.

LA VITA – Nato nel 283 a Nicomedia, antica città dell’Anatolia (l’odierna Turchia), apparteneva a una famiglia di livello sociale elevato ed economicamente benestante. Suo padre Eustorgio, pagano, era senatore dello stato, una persona facoltosa ed eminente, mentre sua madre Eubula, cristiana, era una donna piena di fede e aveva idee religiose opposte a quelle del marito.

Pantaleone venne educato al cristianesimo ma riuscì a contare sulla guida materna solamente per pochi anni perchè Eubula si spense prematuramente. Dopo la sua morte, iniziò ad allontanarsi dalla chiesa e si dedicò agli studi di medicina: il suo maestro, il medico Eufrosino, gli insegnò l’arte medica così bene da guadagnare l’ammirazione e l’affetto dell’imperatore Massimiano, che lo volle al suo servizio (o, secondo altre fonti, lavorò per l’imperatore Galerio).

Ritornò al cristianesimo dopo aver conosciuto un sacerdote di nome Ermolao, che viveva nascosto per sfuggire alle persecuzioni: il religioso progressivamente lo convinse a guarire ogni male nel nome di Cristo. Di ciò fece esperienza lo stesso Pantaleone dopo aver visto risuscitare alla sola invocazione dei Cristo un bambino morto per il morso di una vipera. Sempre invocando il Signore, ottenne la guarigione di un cieco, che si era rivolto a lui dopo aver consumato tutte le sostanze appresso ad altri medici: questo prodigio portò alla conversione sia papà Eustorgio sia il malato.

Quando suo padre morì, Pantaleone entrò in possesso di una grande fortuna ma decise di distribuire il patrimonio ai servi e ai poveri, liberare i suoi schiavi e diventare il “medico di tutti”, esercitando la professione gratuitamente. Spinti dall’invidia e dal risentimento, alcuni colleghi lo denunciarono all’imperatore durante la persecuzione di Diocleziano: il cieco, chiamato a testimoniare, nell’evidenziare la gratuità e la rapidità della guarigione, nonché l’incapacità e la venalità degli altri medici, fece l’apologia di Cristo, guadagnandosi perciò il martirio.

L’imperatore avrebbe voluto salvare Pantaleone e cercò di persuaderlo ad abiurare (cioè a rinnegare le proprie convinzioni) in vari modi, inizialmente con lusinghe e rimproveri e poi passando alle minacce, ma non riuscì. Il giovane medico propose ai sacerdoti pagani di guarire un paralitico, appositamente convocato: loro invocarono gli dèi ma non accadde nulla, mentre lui lo guarì nel nome di Cristo. Su invito dell’imperatore Pantaleone ingenuamente non solo fece il nome di Ermolao e di altri due cristiani, ma li accompagnò lui stesso al cospetto del sovrano che li mise a morte.

IL MARTIRIO – I miracoli che aveva compiuto vennero bollati come un’esibizione di “magia” e venne condannato a morte. Avrebbe dovuto perire sul rogo ma le fiamme si spensero, così decisero di immergerlo nel piombo fuso, ma il piombo inspiegabilmente si raffreddò: a questo punto Pantaleone fu gettato in mare con una pietra legata al collo, ma il masso cominciò a galleggiare, così venne esposto agli animali selvatici affinchè lo sbranassero ma si misero a fargli le feste. Tutti i tentativi di ucciderlo risultarono vani, così provarono a ucciderlo legandolo a una ruota, ma le corde si spezzarono, così pensarono di decapitarlo ma la spada si piegò e gli aguzzini si convertirono. Pantaleone pregò Dio di perdonarli, motivo per il quale egli ricevette pure il nome di Panteleemon (in lingua greca, colui che di tutti ha compassione) e, dopo l’invocazione, gli tagliarono la testa. Venne martirizzato il 27 luglio 305: il suo sangue (raccolto da Adamantio, testimone del martirio) originariamente venne conservato in un’unica e grande ampolla, custodita nella chiesa a lui dedicata (oggi monumento ai caduti) a Ravello, in provincia di Salerno, in Campania, e in seguito venne traslata nel Duomo. I vescovi di Ravello incominciarono a donarne piccole quantità ad altre comunità: così nacquero le ampolle (molto più piccole) custodite a Costantinopoli, Montauro, Martignano, Limbadi, Caiazzo, nella chiesa del Purgatorio a Lanciano, donate dal vescovo di Ravello De Curtis a monsignor Paolo Tasso nel 1593, nella chiesa del Santissimo Salvatore all’Immacolata di Irsina e nel monasterio de la Encarnación di Madrid.

Ogni anno nel mese di luglio o in occasione di miracoli ottenuti dal santo, avviene il fenomeno della liquefazione del sangue di San Pantaleone.

Il 17 marzo 2020, nel pieno della pandemia da Coronavirus, si è verificata una liquefazione straordinaria del sangue al termine della preghiera rivolta al santo dal parroco del Duomo, don Angelo Mansi, al termine della messa visibile in diretta streaming.

SUL TERRITORIO – Il culto di san Pantaleone è diffuso anche nella Bergamasca e sono diverse le chiese dedicate a questo santo. A Negrone, frazione di Scanzorosciate, c’è la chiesa di san Pantaleone. Sul luogo, stando a quanto riportato da una relazione redatta dopo una visita di San Carlo Borromeo, sorgeva un’antica chiesetta. La struttura attuale probabilmente risale al 1595, anno in cui l’edificio venne ricostruito conservando l’abside antica e parte del muro perimetrale. Il portico in questi lavori non venne progettato e venne aggiunto in seguito. Nel complesso, la struttura ricorda lo stile tardo romanico, ormai trasformato nel cosiddetto gotico lombardo. La pianta è rettangolare, ad unica navata e suddivisa in cinque campate da archi in muratura a sesto acuto. L’interno è caratterizzato da tre opere notevoli: le pale dell’altare dei Santi e dell’altare maggiore di Francesco Zucco e l’altare dell’Annunciazione di Enea Salmeggia (1613). Sempre del Salmeggia sono le tele raffiguranti gli episodi del martirio di san Pantaleone, mentre sono di Emilio Nembrini i recenti dipinti murali che rappresentano santi e beati.

A Ponteranica si trova la chiesa parrocchiale di San Pantaleone. La parrocchia venne istituita nel 1418, quando divenne autonoma da Sorisole e il vescovo di Bergamo volle intitolare la chiesa ai patroni della Diocesi Alessandro e Vincenzo. Per quanto sia presumibile non si sa se la devozione a San Pantaleone fosse già diffusa sul suo territorio. Infatti nel cartiglio degli inizi del ‘700 conservato nella chiesa del santo è scritto che da oltre due secoli il 27 luglio si venerava San Pantaleone, ma non ce n’è certezza. In ogni caso i cristiani di Ponteranica iniziarono presto ad affiancare San Pantaleone ai due patroni ufficiali, riconoscendolo come patrono d’elezione.

A Grumello del Monte vi è la chiesa di san Pantaleone: forse anticamente dedicata a Santa Maria della Rovera e ricostruita nel XVIII secolo, se ne fa menzione ufficiale per la prima volta, come appartenente alle chiese di Grumello, nel 1703 con il nome di “Oratorio di San Pantaleone”.

Anche a Madone si trova la chiesa di San Pantaleone martire, che nel corso del tempo è stata chiamata in diversi modi: chiesa di Santa Maria Donazana in alcuni documenti risalenti al XIV secolo, Santa Maria ad Nives” nel XVII secolo e dal 1778 con l’attuale denominazione. Collocata sull’antica strada del Brembo, questa chiesetta potrebbe essere il risultato della riconversione di un luogo di culto pagano risalente all’Età Romana, in analogia ad altri antichi luoghi allineati sulla sponda destra del fiume Brembo che delinea il confine orientale dell’Isola Brembana.

Infine, salendo in Valle Brembana, lungo l’antica via Mercatorum che da Olmo saliva al Passo San Marco, su uno sperone prativo e panoramico della frazione di Redivo ad Averara, sorse fin dal XIII secolo un oratorio dedicato a San Pantaleone. L’antico edificio venne ricostruito nel ‘400 in stile romanico-gotico locale, ad aula semplice e presbiterio quadrato, ornato alle pareti e sulle facciate da affreschi di cui si possono vedere ancora dei lacerti e con uno snello campanile che dalle monofore alle trifore, dà senso di slancio. Sul campanile ci sono le più antiche campane della Valle, del 1496 e del 1502, affiancate dal 1954 da una terza. La chiesa venne consacrata il 3 maggio1488 dall’arcivescovo milanese Rolando dei conti di Rovellasca. Nella seconda metà del ‘600 venne allungata e innalzata come si presenta oggi. All’interno, nella solenne ancona marmorea sul presbiterio si può ammirare una tela di Andrea Michieli detto il Vicentino (1567-1617) discepolo del Tintoretto, che raffigura San Pantaleone con i santi Francesco e Carlo.

Visitandola, inoltre, si può ammirare un’importante opera d’intaglio e d’intarsio, il coro del presbiterio, firmato e datato dall’autore Pietro Milesi, nel 1706. Risale al 1800, invece, l’affresco sulla volta del presbiterio che rappresenta la decapitazione di San Pantaleone. Sulla volta della navata nel 1983 il pittore Luigi Arzuffi ha rappresentato il parroco don Stefano Palla, assistito da San Giacomo, in atto di offrire ai Santi Martino, Brigida e Bartolomeo, protettori delle vicarie della Valle, un centro sociale per anziani, che dopo pochi anni sarà costruito a Piazza Brembana e porta il suo nome. Nell’affresco è anche ricordata Caterina Piazzalunga, l’ultima di tanti benefattori dell’oratorio.