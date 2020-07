Ripresa l’attività agonistica con buoni risultati per i piloti della Scuderia Fulvio Norelli

Nel fine settimana scorso è ripresa l’attività agonistica dopo la pausa forzata di cinque mesi dovuta alla pandemia.

I piloti della Scuderia Fulvio Norelli sono finalmente ritornati in sella alle loro motociclette con l’obiettivo di scrollarsi di dosso la ruggine accumulata nei lunghi mesi di inattività.

Il primo impegno dell’anomala stagione 2020 è andato in scena a Casazza (BG) dove si è disputata la 1ª prova del Campionato Regionale Enduro Major che ha visto alla partenza circa 300 iscritti, tra i quali 8 piloti appartenenti alla Scuderia Norelli che hanno riportato buoni risultati.

Nella Top Class Major, classe particolarmente agguerrita, si è registrato l’ottimo 3° posto di Fausto Scovolo su Yamaha 125 cc 2T, seguito dall’8° di Davide Marangoni su KTM 300 cc 2T e dal 9° di Carmelo Mazzoleni su KTM 300 cc 2T, laureatosi Campione Italiano nel 2019.

Nella classe Super Veteran buon 4° posto di Luca D’Adda su KTM 300 cc 2T.

Al debutto in gara due nuovi piloti della Scuderia Norelli che hanno concluso tagliando il traguardo con soddisfacenti piazzamenti nella classe Territoriali 300: Stamen Roumenov Milev su Gas Gas 300 cc 2T classificato 16°, seguito al 17° posto da Giacomo Zenoni su KTM 300 cc 2T.

Il prossimo impegno del Campionato Regionale Enduro è previsto per il 27 settembre a Costa Volpino (BG), mentre per i Campionati Italiani Enduro i piloti della Scuderia Norelli scenderanno in campo l’1 e 2 agosto a Carsoli (AQ) per la 3ª e 4ª prova degli Assoluti d’Italia e il 30 agosto a Matelica (MC) per la 1ª prova del Campionato Italiano Major.

Per quanto riguarda invece il Campionato Italiano Regolarità Epoca Gruppo 5, dopo l’annullamento delle prime 5 prove inizialmente previste, si è ancora in attesa di conoscere le date e le località che dovrebbero ospitare le gare rimanenti.

1 – Fausto Scovolo, 3° classificato Top Class Major su Yamaha 125 cc 2T