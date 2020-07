Profanata la lapide del giovane Bara, la rabbia degli amici: “Siamo indignati”

Ignoti hanno profanato la lapide di Mamadou Lamine Thiam, conosciuto come Bara, il giovane ritrovato senza vita in un burrone a Ubiale Clanezzo la sera del 23 luglio 2017.

Le immagini sono state diffuse sui social network da un’amica del giovane. “Io non so cosa ci sia nel cuore della gente – commenta con grande amarezza – ma non possiamo non rimanere indignati quando la lapide di un ragazzino morto a vent’anni viene presa a calci e rotta con una mazza. Forse avete distrutto il marmo, ma il vostro odio non potrà mai distruggere l’amore che noi porteremo fino all’ultimo giorno al nostro amico”.

Io non so cosa ci sia nel cuore della gente.So che Bergamo é un gran paese, un paese con gente buona, gente che ce la… Publiée par Iride Pellegrinelli sur Lundi 27 juillet 2020

La tragedia di Ubiale

Del ventenne Bara si erano perse le tracce la notte del 22 luglio 2017, quando era scappato da una festa in paese, la Ubiale Power Sound Festival, dopo un litigio con un ragazzo, inseguito da alcuni dei presenti.

La procura di Bergamo ha chiuso le indagini attorno alla vicenda: secondo gli inquirenti Bara si è buttato nel precipizio in cui ha trovato la morte per sfuggire agli inseguitori. Per i fatti di quella notte, il pubblico ministero Fabio Pelosi ha iscritto nel registro degli indagati cinque persone, tre sono state rinviate a giudizio.