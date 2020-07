Lesione del legamento per Mbappé: fuori 3 settimane, salta la sfida con l’Atalanta

Pessime notizie in casa Psg, in vista della sfida di Champions valida per i quarti di finale contro l'Atalanta, in programma il 12 agosto: Kylian Mbappé è indisponibile per almeno tre settimane.

La risonanza magnetica ha confermato la distorsione della caviglia con lesione dei legamenti esterni, secondo quanto comunicato dal Psg dopo il nuovo ciclo di esami alla caviglia destra del calciatore, infortunatosi venerdì scorso durante la finale di coppa di Francia (vinta 1-0 dai parigini contro il Saint-Étienne).

In stagione il centravanti del Psg era a quota 30 gol e 18 assist in 34 presenze: un bottino impressionante per un giocatore di soli 21 anni, a tutti gli effetti tra i più decisivi d'Europa.