Durango-Durango: Annemiek Van Vleuten firma la tripletta, quinto posto per Marta Cavalli

Tre gare, tre successi: è questo il rullino di marcia di Annemiek Van Vleuten nella prima parte di stagione dopo lo stop causato dal lockdown.

La campionessa del mondo in carica si è infatti aggiudicata l’edizione 2020 della Durango-Durango Emakumeen Saria tagliando il traguardo iberico nuovamente in solitaria.

In grado di metter a segno il colpo decisivo sull’ultima ascesa di giornata, l’olandese della Mitchelton Scott ha resistito al rientro della connazionale Anna Van der Breggen (Boels – Dolmans Cycling Team), seconda davanti alla piemontese Elisa Longo Borghini (Trek Segafredo).

Sulle strade dei Paesi Baschi è apparso in grande spolvero anche Marta Cavalli che ha regolato il gruppo giunto con 1’38” di ritardo.

Apparsa già in forma nel corso della Emakumeen Nafarroako Klasikoa, la portacolori della Valcar-Travel & Service ha terminato in quinta posizione lanciando così un importante segnale in vista della Sei Giorni delle Rose.