Colloqui con aziende: le scuole adattano la didattica perché gli studenti trovino lavoro

L’occasione è ghiotta non soltanto per testare l’appetibilità dei propri studenti per il mercato del lavoro bergamasco, ma anche per aggiustare eventualmente il tiro sulla didattica, plasmandola per quanto possibile sulle specifiche esigenze delle aziende del territorio.

Per gli istituti scolastici aderenti, il Bergamo Job Festival, iniziativa di Confindustria Bergamo e dell’Ufficio Scolastico Territoriale, realizzata con Unimpiego Confindustria, dedicata ai giovani con l’obiettivo di facilitare l’incontro fra i neodiplomati degli istituti tecnici e professionali a indirizzo tecnologico e le imprese, è davvero un appuntamento imperdibile, degno epilogo di un percorso di studi che può essere il trampolino di lancio per i ragazzi.

Un appuntamento al quale le scuole lavorano parecchio, preparando gli studenti anche allo specifico momento del colloquio che quest’anno, nel pieno rispetto delle norme, è stato svolto in videochiamata: dalla simulazione dell’intervista alla preparazione del curriculum, dal registro da tenere durante la conversazione agli aspetti caratteriali da evidenziare.

“È sempre un momento in cui i ragazzi si mettono in gioco e quest’anno, nonostante le modalità particolari, hanno participato una settantina di studenti – sottolinea Imerio Chiappa, dirigente scolastico dell’Itis Paleocapa di Bergamo – Mostrano le loro competenze, di fronte a coloro che davvero potrebbero dargli un posto di lavoro: e dall’iniziativa molti effettivamente lo trovano, abbiamo un inserimento di circa l’87% nel giro di 6 mesi post diploma. Dal canto nostro noi vogliamo formare i ragazzi sia per essere pronti ad entrare nel mondo del lavoro che per proseguire gli studi. Bello vedere che eventi come questo riscuotano tanto successo ed entusiasmo nei giovani”.

Ma l’entusiasmo viene espresso anche dagli stessi istituti: “Già prima di questa iniziativa credevamo molto in quella che si chiamava ‘Salone aziendale’ – spiega la dirigente scolastica dell’Isis Giulio Natta di Bergamo Maria Amodeo – La formula del ‘matching’ tra le competenze scolastiche acquisite e le richieste di rimodulazione delle competenze stesse secondo noi funziona, ci permette di capire se i nostri curricula sono adatti o da migliorare. Lo abbiamo sempre vissuto come un valore aggiunto. Quest’anno, date le circostanze, abbiamo dovuto limitare le partecipazioni: circa 25 studenti, quelli più interessati a dedicarsi al lavoro e a non proseguire lo studio. Anche loro lo ritengono un momento importante: ascoltano le offerte e valutano gli orizzonti lavorativi che si aprono con il loro diploma, a volte anche sconosciuti. Abbiamo notato che arrivano anche proposte più di nicchia e specializzate, alcune anche imprevedibili solo 10 anni fa. Ai nostri ragazzi vengono richieste ovviamente le competenze di base, soprattutto nelle materie di indirizzo, e alte competenze tecniche: solo le aziende ci possono far capire quali sono i nuovi profili professionali richiesti. Dai feedback che abbiamo, circa l’80% degli studenti hanno riscontri positivi da parte delle aziende”.

Una percentuale alta che trova corrispondenza anche nei neodiplomati all’Itis Marconi di Dalmine: “L’80% dei nostri ragazzi trova lavoro entro 3 mesi – evidenzia il dirigente Maurizio Chiappa – Il responso delle aziende aiuta anche noi ovviamente, per permetterci di curvare i nostri percorsi formativi verso competenze e tecnologie nuove. Motivo per cui negli ultimi anni abbiamo introdotto la robotica nei percorsi di meccanica, la realtà aumentata per la manutenzione, i sistemi IOT con particolari schede tecnologiche per la parte di analisi dei dati e l’industria 4.0. Dove è possibile farlo lo facciamo e l’interesse verso il nostro istituto cresce sempre più: siamo passati da 890 ragazzi di 6 anni fa ai 1.300 dell’anno prossimo”.

All’Isis Archimede di Treviglio la dirigente Maria Chiara Pardi evidenzia un’altra particolarità: “Dei 25 ragazzi che hanno partecipato all’iniziativa quest’anno, alcuni avevano già trovato lavoro prima. Perchè durante gli anni, coi percorsi di alternanza, le occasioni di contatto con le aziende sono molteplici: l’istituto tecnico nasce proprio per dare un’occupazione post-diploma, forma i ragazzi per l’ingresso in azienda e le aziende sono ovviamente interessate a conoscerli. E ad inserirli nelle loro banche dati anche qualora dovessero trovarsi di fronte neodiplomati interessati a proseguire negli studi. Ciò a cui badano molto è anche l’approccio dello studente, la sua disponibilità e flessibilità”.

Anche all’Itis Majorana di Seriate l’alternanza scuola-lavoro è un momento fondamentale di conoscenza: “Così, alla fine del percorso, possiamo collocare velocemente e perfettamente gli studenti che si trovano spesso a fare lavori che più piacciono – spiega il professor Loris Latassa – Il Bergamo Job Festival ci lega ancora di più al mondo del lavoro e partecipiamo sempre con tanti studenti: quest’anno una sessantina. Anche chi continuerà di studi ha voluto confrontarsi con questa opportunità, per rimanere in contatto con le aziende a seguire due percorsi paralleli di formazione, da un lato quella aziendale interna e dall’altro quella universitaria. Dopo il confronto con le aziende, da circa 3 anni abbiamo fatto una curvatura nel percorso curriculare verso la robotica industriale che ci ha spalancato le porte verso le aziende di automazione”.

Freschi di adesione, avvenuta nel 2019, all’Isis Valle Seriana dove il Bergamo Job Festival ha fatto subito breccia nel cuore degli studenti: “L’hanno affrontato con grande entusiasmo – spiega Annalisa Zaccarelli, una delle referenti dell’orientamento post-diploma – Le aziende ci hanno riferito dell’ottima preparazione dei ragazzi, trovandoli molto motivati. Abbiamo notato che c’è grande richiesta di figure femminili, che storicamente frequentano poco il nostro istituto, perchè considerate meticolose, affidabili e un arricchimento per l’azienda. Per noi non è solo un’occasione di placement dei nostri ragazzi, ma anche di orientamento ed è un bel banco di prova. Abbiamo bisogno di conoscere le necessità delle imprese del territorio, perchè lavorando sulla parte laboratoriale possiamo intervenire con modifiche o aggiornamenti sul programma per adattarlo a un mercato sempre in evoluzione”.