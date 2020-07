Bimba rischia di annegare nel lago: “Stazionaria, non ancora fuori pericolo”

“Ho sentito il padre della bambina che ha rischiato di annegare ieri in Darsena. È stazionaria, non ancora fuori pericolo, ma tutti ci auguriamo che possa dimostrare anche in queste ore la forza che ha dimostrato nel riprendersi dopo vari minuti di massaggio cardiaco”. È quanto scritto in un post su Facebook dal sindaco di Pisogne, Federico Laini. “Intanto un grazie immenso al ragazzo giovanissimo che è riuscito a trovarla e portarla a riva, avremo modo di dimostrare riconoscenza per un atto cosi importante”.

La piccola, 10 anni, di Costa Volpino, domenica era andata con i genitori e un gruppo di amichetti alla Darsena 2.0, una spiaggia attrezzata in località Pizzone di Pisogne (nel Bresciano) per passare un pomeriggio al lago. Intorno alle 17,15, però, poco dopo essere entrata in acqua, non è più riemersa.

Quando è scattato l’allarme alcuni bagnanti si sono prontamente tuffati per riportarla a galla: la ragazzina è stata portata a riva esanime e per questo trasportata d’urgenza all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo. Le sue condizioni, inizialmente, sembravano disperate.