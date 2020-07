Beatrice Bettoni, la modella curvy che smonta i pregiudizi: “Come? Con la semplicità”

Qualunque cosa possa accadere, il sorriso di Beatrice Bettoni non smette mai di brillare.

Considerata da molti come la nuova paladina del mondo curvy, la 23enne di Bergamo è divenuta celebre grazie allo spot di Tampax “#decidoio”, un quasi provocatorio mini cortometraggio che vede protagoniste donne che raccontano momenti di scelta, di giudizio e pregiudizio.

Solare, semplice, a volte un po’ esuberante, Bea (come la chiamano gli amici) studia relazioni pubbliche a Milano oltre ad essere volontaria per l’associazione City Angels, un impegno sociale che si aggiunge a quello svolto per lavoro.

Beatrice, come è arrivata al mondo del curvy ?

Sono entrata a contatto con questo settore un po’ per caso, o meglio, per fortuna del caso. Nonostante sia sempre stata di corporatura robusta sin da piccola, mai. Premetto che sono sempre stata di corporatura robusta fin da piccola, e mai avrei pensato di poter diventare una modella. Ammiravo le esponenti di questo campo come se fossero eroine: vedevo in loro delle donne sicure di se stesse, forti, da cui prendere esempio. È strano pensare che un domani sarei diventa io quell'”esempio” per tante ragazze.

Quando è successo?

Era l’estate del 2015 e un pomeriggio mi sono ritrovata (per puro caso) a fare la ragazza immagine per un evento di un noto brand di birra. Mi ero divertita tantissimo a stare a contatto con la gente, fare foto, interagire e soprattutto mi ero trovata a mio agio, come se un po’ quel mondo mi appartenesse. Da quel giorno, grazie alle incoraggianti parole della mia migliore amica, ho incominciato a pensare seriamente di provare a diventare una modella curvy. Ho cercato su internet delle agenzie per modelle morbide in Italia e ho trovato la Beautyfull Models, che attualmente è la mia agenzia madre. Con tutte le insicurezze che poteva avere una ragazza di 18 anni, ho inviato la candidatura e aspettato con tutte le dita del corpo incrociare il messaggino di convocazione per i casting. La conferma arrivò e andai così a Milano con la mia migliore amica, per nulla consapevole delle mie potenzialità e senza farmi eccessive aspettative. Dopo aver fatto il casting, i miei pensieri sono stati per giorni un’altalena: passavo dal “sicuramente non mi prendono, non sono piaciuta” a “forse ho qualche possibilità”. Poche settimane dopo ho ricevuto un’email che mi diceva che ero stata scelta per far parte della grande famiglia delle modelle tutte curve di Milano. Una grande, grandissima soddisfazione.

Qual è il ricordo o l’esperienza più bella (o più difficile) legato a questo lavoro?

Un momento indimenticabile è stato sicuramente la mia prima uscita, una sfilata/evento per Marina Rinaldi alla Fashion Week. Ero emozionatissima. Arrivata alla location ricordo che ho incontrato tutte le modelle che consideravo degli esempi. Anni prima pubblicavo le loro foto sui social e poi mi sono ritrovata al trucco e parrucco con loro. Non è incredibile? Non bisogna mai smettere di crederci, non si sa mai cosa il destino ha in serbo per noi.

Qual è il suo più grande sogno da bambina?

Il mio più grande sogno è lo stesso di adesso: avere due o tre bambini e fare un lavoro che mi piace per poter vivere tranquillamente. Non ambisco alla fama o ricchezza, ma ad una grande cucina piena d’amore. Dico cucina perché l’ho sempre vista come un luogo dove tutta la famiglia di riunisce, è un po’ il cuore della casa.

Cosa si sente di consigliare alle ragazze che si approcciano a questo mondo?

Il migliore consiglio che possa dare è di essere sempre voi stesse, sempre. “Be yourself”. È una cosa che potrebbe essere data per scontata, ma non è così. La semplicità e spontaneità sono due qualità che vengono sempre molto apprezzate.

Quali prospettive ha per il futuro, obiettivi ancora da realizzare?

Spero vivamente di riuscire a realizzare almeno la metà dei miei progetti. Ho delle idee ben chiare per il mio futuro, ma non si può avere la minima idea di cosa il destino ha in serbo per noi. Tutto è imprevedibile quindi ho anche dei piani B. Per ora mi concentro sulla laurea e sullo studio per concretizzare i miei piani (che non rivelo per scaramanzia). Posso dire che sto costruendo mattone dopo mattone il mio domani.

Una curiosità sullo spot?

La sera prima delle riprese ero agitatissima. Ho chiamato tutta la mia famiglia, i miei amici, la mia agente, cercavo la carica in chiunque. Il team con cui ho lavorato era gentilissimo, mi sono trovata fin da subito bene. Ho sempre fatto servizi fotografici e con lo spot della Tampax ho dovuto contare su tutte le mie doti e esperienze lavorative per riuscire ad interpretare al meglio il mio personaggio. È come se per un giorno io sia diventata un’attrice.

Un retroscena che può raccontare solo a noi di BGY?

Un retroscena? Ricordo che indossavo delle scarpe scomodissime di due taglie di meno e mi facevano malissimo i piedi. Tra l’altro le scarpe non si sono mai viste durante lo spot. Dovevo impegnarmi con le espressione facciali che mi venivano richieste e nel frattempo non dovevo mostrare la mia faccia sofferente per colpa del dolore ai piedi.

In conclusione, come sta vivendo questa ondata di commenti e articoli sul body shaming?

Ho già vissuto l’anno scorso l’ondata di commenti positivi e negativi. Mi ero persa in un bicchiere d’acqua, lasciandomi trascinare dal momento, passavo infatti le notti a leggere tutti i mille commenti, uno per uno. Non è stata una grande idea. Quest’anno prendo tutto con più leggerezza, sono più consapevole di quello che sta succedendo. Come ho detto, ci saranno sempre quelli che mi criticano ma io voglio concentrarmi su tutti i commenti e messaggi positivi che ricevo ogni giorno. A tal proposito ne approfitto per ringraziare tutti per il supporto e l’amore che ricevo ogni giorno.