Battiti live, Una moglie bellissima o le bellezze italiane? La tv del 27 luglio

Per la prima serata in tv, lunedì 27 luglio RaiUno alle 21.25 riproporrà la fiction “Il giovane Montalbano 2”. Andrà in onda l’episodio dal titolo “La transazione”: da tre mesi Livia e Salvo sono in una pausa di riflessione, e non si sono mai chiamati. Ma Salvo è malinconico e scostante, si rianima solo quando lavora. Sono state aperte e svaligiate 60 cassette di sicurezza alla Banca Agricola e tante cose non quadrano. Per capirci qualcosa di più il commissario si rivolge a Stella, la giovane direttrice della Banca Popolare di Montelusa. Grazie al suo aiuto Montalbano scopre che la Banca Agricola è in realtà il forziere privato dei Sinagra. Ma è l’omicidio di Corrado Militello, un anziano medico in pensione, che si intreccia con la sua vicenda personale. Montalbano capirà molte cose, anche con l’aiuto, inaspettato, del padre e di una veggente dai poteri straordinari…

Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con “Made in Sud”, condotto da Stefano De Martino e Fatima Trotta con la partecipazione di Bagio Izzo.

Su Italia1 alle 20.35 prende il via la nuova edizione di “Vodafone Battiti live”, condotto da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri. In programma sei serate prodotte da Radio Norba e trasmesse da Italia 1, allestite quest’estate un po’ in ritardo per via dell’emergenza Covid e delle misure precauzionali adottate: palco non più itinerante, ma stabile a Otranto, solo 400 spettatori distanziati in tribuna e collegamenti con artisti da varie spiagge della Puglia.

Stasera si alterneranno sul palco di piazza Roma a Modena Francesco Gabbani, i Pinguini Tattici Nucleari, Giusy Ferreri, Elettra Lamborghini, Le Vibrazioni, Aiello, Gaia, Shade, Rocco Hunt, Alessio Bernabei, Mr. Rain, Emma Muscat & Astol. L’ospite internazionale della serata sarà Dotan, insieme con una sorpresa che sarà annunciata solo nel corso del pomeriggio dello spettacolo. Per la serata di martedì 28 luglio invece ci saranno J-Ax, Francesco Renga, Diodato, Raf, The Kolors, Irama, Fred de Palma, Danti, Baby K, Annalisa, Bugo, Paolo Belli e Beppe Carletti con Yuri Cilloni (Nomadi) e Cristina d’Avena.

Più precisamente, Giusy Ferreri ed Elettra Lamborghini proporranno al pubblico la nuova hit “La Isla”, mentre Francesco Gabbani salirà sul palco per cantare il successo “Viceversa” e “Il sudore ci appiccica”, tormentone dell’estate 2020. Ci sarà spazio anche per i Pinguini Tattici Nucleari che eseguiranno dal vivo “Ridere”, mentre Le Vibrazioni dovrebbero portare sul palco di Piazza Roma a Modena le canzoni “Dov’è” e il nuovo singolo “Per fare l’amore”. Spazio anche a Gaia con la hit “Chega” e Aiello che presenterà il brano “Vienimi (a ballare)”. Grande attesa per Rocco Hunt tra i protagonisti dell’estate 2020 con “A un passo dalla luna”, in duetto con Ana Mena. Previsti anche Mr. Rain con “I Fiori di Chernobyl”, Shade con la brillante “Autostop”, Emma Muscat & Astol con “Sangria”, l’ex Dear Jack Alessio Bernabei con la nuova “Trinidad”. E infine, l’ospite internazionale Dotan con “Numb”, già a lungo in cima alle classifiche europee.

Su RaiTre alle 21.20 prende il via la serie “Bodyguard”. Arriva in prima visione – stasera, martedì 28 e lunedì 3 agosto alle 21.10 – “Bodyguard”, la serie drammatica più vista degli ultimi dieci anni nel Regno Unito e ha reso il suo protagonista, Richard Madden, il prossimo candidato al ruolo di James Bond. Il thriller è incentrato sulla figura di David Budd (appunto Richard Madden che ha vestito i panni di Robb Stark in “Game of Thrones” e di Cosimo de’ Medici in “I Medici”) ex soldato che ha servito in prima linea per dieci anni tra Afghanistan e Iraq e che, una volta tornato nel Regno Unito, ha trovato lavoro nel settore della sicurezza come guardia del corpo. Dave ha una grande preparazione fisica e militare, ha intùito, prontezza di riflessi, è una vera macchina da guerra, ma nel profondo è un uomo irrisolto e ferito. Proprio a causa della guerra soffre di stress post traumatico e se da un lato cova un forte risentimento nei confronti della classe politica inglese che ha mandato al martirio le proprie Forze Armate, dall’altro prova una compassione infinita per le vittime dei conflitti, anche quelle che si trovano dall’altra parte della trincea. Dopo aver sventato un attacco terroristico su un treno di linea, Budd è promosso a guardia del corpo del nuovo segretario di stato Julia Montague (Keeley Hawes), una donna ambiziosa e determinata la quale sostiene posizioni politiche diametralmente opposte rispetto a quelle dell’ex soldato. Julia Montague, infatti, è famosa per i suoi ideali profondamente conservatori e per il forte sostegno nei confronti degli scontri in Medio Oriente. Tra i due si viene a creare un rapporto ambiguo in bilico tra animosità e forte passione mentre sullo sfondo si delineano complotti e piani segreti che metteranno a dura prova la vita del giovane bodyguard.

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 alle 21.25 con “Quarta Repubblica”, condotto da Nicola Porro.

Per chi preferisse vedere un film, su Canale5 alle 21.20 “Una moglie bellissima”; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “Vice”; su La5 alle 21.05 “La voce dell’amore”; su Iris alle 20.55 “L’anno del dragone”; e su Italia2 alle 21.15 “Austin powers in Goldmember”

Su Rai4 alle 21.20 la serie “Marvel’s Daredevil”. L’avvocato Matt Murdock, cieco fin da bambino, ha sviluppato gli altri sensi e li utilizza per combattere il crimine tra le strade di Hell’s Kitchen con l’identità segreta di Daredevil. Il suo obiettivo primario è il boss della malavita Wilson Fisk, conosciuto come Kingpin.

Su Rai5 alle 21.15 verrà proposto “Ll’arte d’ ‘o sole”. In primo piano il virtuosismo dei mandolinisti dell’Orchestra che si lanciano in una sfrenata Polka registrata durante una tournee nelle grandi capitali europee.

Su La7D alle 21.30 sarà la volta del telefilm “Joséphine, Ange Gardien”. Andrà in onda l’episodio dal titolo “Caccia al traditore”: Antoine Dutroc è accusato pubblicamente di aver denunciato ai nazisti i componenti di una rete della resistenza nel 1942. Josephine dovrà tornare nel passato per riuscire ad arrivare alla verità…

RaiStoria alle 21.10 proporrà “È l’Italia, bellezza!”. Nell’ambito del progetto “Italia Viaggio nella Bellezza”, Francesca Fialdini accompagna i telespettatori in un percorso artistico e culturale all’interno del patrimonio del nostro Paese.

Da segnalare, infine, su La7 alle 21.15 la replica di “Eden – Un pianeta da salvare”, condotto da Licia Colò; su Mediaset Extra alle 21.15 la replica di “Ciao Darwin 8 – Terre desolate” e su Real Time alle 21.20 il docu-reality “Vite al limite”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.