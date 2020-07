Tre bergamaschi a Reazioni a catena: “Abbiamo chiamato la nostra squadra Mola Mia”

Tre giovani bergamaschi a inizio agosto saranno protagonisti a “Reazioni a catena”, il game show condotto da Marco Liorni su RaiUno tutti i giorni alle 18.45. Si tratta di Andrea Cefis, Cristina Mangili e Andrea Cortinovis, che hanno scelto di chiamare la propria squadra “Mola Mia”, in omaggio a Bergamo, che è stata epicentro dell’epidemia da Covid-19. I primi due ragazzi sono di Almè, mentre il terzo è di Paladina: fra loro c’è un profondo legame di amicizia e una spiccata intesa, che è un aspetto fondamentale per affrontare le prove di questo gioco televisivo.

“Siamo amici da sempre – afferma Andrea Cefis – e siamo cresciuti insieme prevalentemente in oratorio: la nostra amicizia è nata lì e si sta prolungando nel tempo. A fine giugno Cristina ci ha inviato un’e-mail per proporci di partecipare ai casting del programma dopo aver visto che stavano cominciando le selezioni dei concorrenti a Milano. Ci siamo proposti e una settimana dopo ci hanno risposto chiedendoci di presentarci negli studi milanesi. Mercoledì scorso siamo andati nella sede indicata, dove erano presenti gli autori: inizialmente ci hanno domandato di parlare di noi e poi abbiamo svolto una simulazione della trasmissione, sono stati molto contenti e ci hanno detto di recarci a Napoli dove avremmo registrato la puntata. La tempistica è stata rapida e abbiamo colto l’occasione al volo ed è stata una bellissima esperienza”.

Il trio orobico si è trovato molto bene sul piccolo schermo. Andrea Cefis prosegue: “Seguiamo la trasmissione e ci piacciono molto i collegamenti fra le parole e le intuizioni su cui si fonda questo quiz. Inoltre ci sono manches abbinate alla musica, una passione che ci accomuna: Andrea e Cristina si sono conosciuti in oratorio perchè suonavano nella stessa band giovanile, mentre io da qualche anno presento eventi a Bergamo e in Lombardia, nel week-end faccio il vocalist nelle discoteche oltre a lavorare come docente di sostegno all’istituto Maria Consolatrice di Sant’Omobono Terme, parte dell’Opera Sant’Alessandro. Cristina, invece, è una fotografa newborn, cioè realizza scatti artistici di gravidanze, neonati e famiglie, mentre Andrea Cortinovis presto si laureerà in ingegneria e sta lavorando in un’azienda di famiglia nel settore dei materiali edili”.

nella foto il trio composto da Cefis, Mangili e Cortinovis

Raccontando della partecipazione a Reazioni a catena, Cefis evidenzia: “Marco Liorni oltre a essere un grande professionista è una persona alla mano, è simpatico e molto cordiale. Finora non eravamo mai stati in tv e, come è normale che sia, prima di iniziare la puntata eravamo un po’ emozionati, ma poco dopo ci siamo sentiti a nostro agio, probabilmente perchè siamo abituati a stare a contatto con gli altri. Ci siamo divertiti molto e ricorderemo questa esperienza che ci ha uniti ancora di più. In modo particolare è stato un onore rappresentare Bergamo, seppur in un quiz, dopo i difficili mesi dell’epidemia da Covid-19. Il nome che abbiamo scelto per la nostra squadra è Mola Mia, riferendoci allo slogan con cui i bergamaschi cercavano di farsi forza durante l’emergenza Coronavirus. Abbiamo riscontrato molta vicinanza verso la nostra città e tanti – dagli autori a diverse persone che abbiamo incontrato in albergo – ci hanno chiesto come fosse ora la situazione”.

Illustrando il proprio sogno nel cassetto, Andrea Cefis conclude: “Mi piacerebbe molto lavorare in radio o in televisione come presentatore. Sono nato in oratorio dove ho presentato i primi eventi come i Cre, ora svolto questo incarico nei locali e mi piacerebbe crescere sempre più magari approdando alla conduzione di un quiz in tv. In termini di stile, il mio modello è Amadeus, che è cresciuto con l’animazione, è un ottimo professionista, divertente ed educato”.

A questo punto non resta che fare un grande in bocca al lupo ai tre giovani e fare il tifo per loro: la messa in onda della puntata è prevista il 2 agosto.