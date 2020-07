Che tempo fa? Risponde il meteorologo Simone Budelli del Centro Meteo Lombardo.

ANALISI SINOTTICA

Una debole perturbazione atlantica transita in queste ore a nord delle Alpi, ma con scarsi effetti sulla nostra regione che vedrà una giornata di tempo generalmente stabile e con caldo ancora gradevole.

A partire da domani e per buona parte della settimana, alta pressione di matrice subtropicale in rinforzo sull’area mediterranea con clima decisamente caldo in molte aree dell’Italia. Tuttavia, il passaggio di correnti più umide a nord delle Alpi potrebbe portare un lieve aumento dell’instabilità atmosferica sul nord Italia verso metà settimana, ma sempre in un contesto di clima caldo e afoso.

Domenica 26 luglio 2020

Tempo Previsto: In mattinata cielo parzialmente nuvoloso per il transito di nuvolosità medio-alta. Nel pomeriggio temporanei annuvolamenti su Alpi e Prealpi ma con fenomeni isolati e di breve durata, bel tempo altrove. In serata cielo sereno o poco nuvoloso ovunque.

Temperature: Minime in aumento (17/20°C), massime stazionarie o in lieve aumento (29/32°C).

Venti: In pianura venti deboli a regime di brezza, in quota venti moderati occidentali.

Lunedì 27 luglio 2020

Tempo Previsto: Cielo sereno o poco nuvoloso ovunque. Locali annuvolamenti pomeridiani su Alpi e Prealpi, ma senza piogge.

Temperature: Minime in lieve aumento (18/21°C), massime in lieve aumento (31/33°C).

Venti: In pianura venti deboli a regime di brezza, in quota venti deboli da ovest.

Martedì 28 luglio 2020

Tempo Previsto: In mattinata cielo sereno ovunque. Tra pomeriggio e sera annuvolamenti su Alpi e Prealpi con qualche temporale sparso, bel tempo altrove.

Temperature: Minime in lieve aumento (19/22°C), massime in lieve aumento (32/35°C).

Venti: In pianura venti deboli a regime di brezza, in quota venti deboli da ovest.