Sant’Anna, una devozione antica e molto diffusa nella Bergamasca

C’è un profondo legame fra Bergamo e sant’Anna. Questa santa, che viene festeggiata ogni anno il 26 luglio dalla chiesa cattolica e il 25 luglio dalla chiesa ortodossa, è molto venerata in tutta la provincia orobica: è una devozione antichissima ed è viva dalle Valli alla Bassa.

Considerata dalla tradizione cristiana la moglie di san Gioacchino e la madre di Maria Vergine, viene ritenuta protettrice delle nonne, delle madri e delle partorienti in quanto mamma della Madonna e nonna di Gesù (non a caso negli ospedali molti reparti di ostetricia e ginecologia sono dedicati a lei). Inoltre, viene invocata contro la sterilità, come aiuto nei parti difficili e come patrona di tornitori, carpentieri, falegnami, ebanisti, minatori, bottai e orefici, poiché custodì Maria come un gioiello in uno scrigno. Sant’Anna, inoltre, è patrona dei tessitori, dei fabbricanti di scope, dei commercianti di biancheria e dei sarti, poiché insegnò alla Vergine a tessere, cucire e pulire casa.

Sant’Anna e San Gioacchino non vengono mai citati nei testi biblici canonici; la loro storia fu narrata per la prima volta negli apocrifi Protovangelo di Giacomo e Vangelo dello pseudo-Matteo, per poi arricchirsi di dettagli nel corso dei secoli, fino alla Legenda Aurea, raccolta medievale di biografie composta in latino da Jacopo da Varazze (o da Varagine), frate domenicano e vescovo di Genova.

LA VITA – Secondo i vangeli apocrifi, Anna era figlia di Achar, della tribù di Levi e sorella di Esmeria (la madre di santa Elisabetta e nonna di Giovanni Battista). Dal matrimonio con Gioacchino, uomo benestante e virtuoso della tribù del Regno di Giuda e della stirpe di Davide, anche dopo vent’anni non nacquero figli a causa della sterilità del marito. Umiliato pubblicamente da un uomo di nome Ruben che gli aveva impedito di sacrificare al tempio per non aver dato eredi a Israele, Gioacchino si ritirò in preghiera nel deserto e, mentre erano separati, Anna implorò Dio ed ebbe la visita di un angelo, che le annunciò l’imminente concepimento di un figlio. Lo stesso angelo apparve in sogno a Gioacchino: marito e moglie s’incontrarono alla Porta Aurea di Gerusalemme, dove – secondo molti autori medievali – un bacio diede vita al concepimento immacolato di Maria. Dopo il lieto evento, la famiglia si stabilì a Gerusalemme vicino all’attuale Porta dei Leoni e oggi in quel luogo sorge una chiesa edificata nel XII secolo e dedicata a sant’Anna. I suoi resti furono custoditi in Terra Santa finché alcuni monaci non li portarono in Francia dove rimasero per anni. Durante le incursioni ottomane, il corpo fu chiuso in una bara di cipresso e murato, per precauzione, in una cappella scavata sotto la nascente cattedrale di Apt, in Provenza. Molti anni dopo avvenne il ritrovamento e successivamente la divisione fra i vari nobili e il clero.

L’ARTE – Essendo tra le sante più venerate al mondo, sono numerose le raffigurazioni di sant’Anna: generalmente viene rappresentata in compagnia della figlia o del marito, insieme alla Sacra Famiglia (come nella Sant’Anna dei palafrenieri dipinta da Caravaggio) o da sola. Di solito indossa un velo in testa ed ha accanto a sè la Bibbia, l’albero (riferimento all’albero di Jesse da cui trae origine la stirpe di Maria e Giuseppe, quindi di Gesù), il telaio o uno strumento di lavoro. Le vesti hanno diverse colorazioni e spaziano da abiti verdi e rossi indicanti amore e speranza, o rossi e blu a simboleggiare l’umanità che si tinge di santità.

Le opere che ritraggono “Sant’Anna Metterza” propongono l’immagine di Sant’Anna che regge in braccio la Madonna che a sua volta tiene Gesù Bambino. L’aggettivo metterza proviene dal dialetto toscano due-trecentesco e significa “mi è terza” ossia è in terza posizione o anche è trisavola di Cristo. Questo tipo di iconografia abbraccia soprattutto le antiche pale d’altare medievali anche se alcuni loro elementi si possono riscontrare fino al rinascimento. Tra gli esempi più conosciuti ci sono la pala del Masaccio e del Masolino (custodita al museo degli Uffizi), la Sant’Anna di Leonardo (Louvre) e il gruppo scultoreo del Sangallo (venerato nella chiesa di Orsamichele di Firenze).

È molto diffusa anche la figura di “Sant’Anna educatrice”, in cui la santa educa la figlia alla lettura di passi della Bibbia e spesso sul libro ricorre l’immagine dell’albero di Jesse: ne sono esempi “L’educazione della Vergine” di Gian Battista Tiepolo, l’opera di De La Tour, la tela dell’Operti e la scultura di Lourdes.

Altro tema ricorrente è la natività di Maria, con sant’Anna distesa su un letto mentre alcune donne accudiscono la neonata, come nel famoso affresco di Giotto o la pala d’altare del Lorenzetti.

In altri casi – soprattutto nel campo della scultura – sant’Anna viene rappresentata semplicemente con Maria in braccio o vicina a lei, come per le statue di Altofonte (PA), Santa Flavia (PA), Borgo Vecchio e i Lattarini di Palermo.

SUL TERRITORIO – Il suo culto è molto radicato sia in Occidente sia in Oriente: in tutto il pianeta sono molteplici le chiese, i santuari e le congregazioni religiose che le sono state intitolate. A Bergamo, portano il suo nome la parrocchiale e la piazza a Borgo Palazzo. La prima chiesa di Sant’Anna, piccola e disadorna, fu eretta nel 1613 a causa della distanza con la parrocchia di Sant’Alessandro della Croce da cui dipendeva. In seguito all’aumento della popolazione del borgo, ne venne costruita una più grande. Il nuovo edificio, in stile neoclassico, venne edificato su progetto dell’architetto Giuseppe Berlendis e la consacrazione si tenne il 26 luglio 1856 alla presenza del vescovo monsignor Pierluigi Speranza. Tre anni dopo, il 6 agosto 1859, lo stesso vescovo costituì la nuova parrocchia di Sant’Anna e nominò parroco monsignor Alessandro Noli, che svolse il proprio servizio lì per cinquant’anni. La festa patronale rappresenta un momento forte e partecipato per la comunità e non solo: richiama fedeli dall’intera città e dai paesi vicini.

Spostandosi a Zanica troviamo la chiesetta di sant’Anna, comunemente conosciuta come la Madonna dei Campi di Zanica. Posta in aperta campagna, ha linee semplici ed è preceduta dal portico in opera su quattro colonne in pietra arenaria che si appoggiano su un parapetto in muratura. Internamente la chiesa si presenta a tre navate suddivise tra loro da due colonne per parte sulle quali si impostano le tre arcate che separano su ogni lato la navata centrale da quelle laterali. Nella terza campata delle due navate minori sono presenti due altari: quello di sinistra è dedicata alla Natività di Maria ed è coperto da una volta a spicchi lunettata, quello di destra è dedicato a Sant’Anna che educa la Vergine Maria.

A Sorisole, invece, c’è una chiesa di sant’Anna che risale al XVII-XVIII secolo ed è posta nella frazione di Azzonica.

A Villongo vi è la chiesa di Sant’Anna, che presenta la facciata principale composta da linee semplici, intonacata, con alta zoccolatura, che percorre tutto il perimetro della chiesa. Centralmente è posto il portale in pietra affiancato da due finestre, una per lato, rettangolari, con contorno in pietra e complete di inferriate. Sopra il portale è posta una scritta che ricorda la dedicazione della chiesa; in alto, è collocata una finestra rettangolare con coronamento; e un tetto in legno a due spioventi conclude la facciata. Internamente la chiesa presenta un’unica navata a pianta rettangolare coperta da volta a botte poggiante su una trabeazione ricca di stucchi seicenteschi. Nella parete sinistra della navata è posto un dipinto raffigurante la Nascita della Beata Vergine Maria e a destra quello raffigurante la Ss. Trinità e Santi.

Anche tra gli abitanti di Grignano, frazione di Brembate, dove sant’Anna è compatrona, la devozione per questa santa è molto sentita.

Salendo in Val Cavalllina, non si può non citare la chiesa parrocchiale di sant’Anna a Selva di Zandobbio. Posta in cima alla salita di via Sant’Anna, nelle vicinanze delle cave di marmo di Zandobbio, ha la facciata interamante rivestita da lastre di marmo rosa locale.

In Val Seriana, spicca la chiesa di Sant’Anna a Clusone, dove si trova l’omonima piazza nel centro storico del paese. Faceva parte del complesso chiamato La corte di sant’Anna, che ospitava il convento e il chiostro delle suore Terziarie francescane.

Ad Albino vi è la chiesa di Sant’Anna, posta al n. 59 di via Mazzini, all’incrocio con via sant’Anna: fa parte del complesso monastico fondato da Lucrezia Agliardi nel 1525. Quest’ultima, rimasta vedova, lasciò Bergamo e ad Albino aprì il monastero delle Sorelle di Santa Maria del Carmine nella casa donata da Bernardo Spini e Giovanni Marini al priore Arcangelo Marini del convento della Ripa, perché da tempo ad Albino, che stava vivendo un fiorente periodo economico grazie alla fabbricazione dei panni di lana e seta, era richiesta la presenza di un monastero claustrale femminile.

Infine, in Valle Brembana c’è una vera e propria chicca: la chiesetta di Sant’Anna, costruita nel XVI secolo a Piazzalina, frazione di Oneta a San Giovanni Bianco, ideale da visitare facendo una camminata alla scoperta delle bellezze del territorio.