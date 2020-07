Dopo furti e atti vandalici ecco le telecamere: riapre la chiesa di Sant’Andrea

Una buona notizia: dopo alcuni spiacevoli episodi, può finalmente riaprire la chiesa di Sant’Andrea in Città Alta. Lo annuncia con un post su Facebook don Giovanni Gusmini, vicario parrocchiale e responsabile della pastorale universitaria per l’ateneo cittadino.

“La Provvidenza ha provveduto in men che non si dica – scrive il sacerdote -. Grazie ai carissimi amici Paolo e Antonio e alla GIS Gestione Impianti Speciali di Pedrengo la Chiesa di Sant’Andrea è ora dotata di un sofisticato impianto di sicurezza con telecamere a circuito chiuso. La possiamo perciò riaprire, perché tutti coloro che desiderano ritagliarsi nelle sue navate silenziose un attimo di pace o vedere le sue meravigliose opere d’arte lo possano fare in tutta tranquillità”.

Soltanto un mese fa (era il 27 giugno) don Gusmini aveva raccontato tutta la sua delusione sui social network, dopo alcuni furti e atti vandalici all’interno della chiesa di via Porta Dipinta, condividendo con i fedeli le immagini di quanto successo.

“Mi vedo costretto a tenere chiusa la chiesa (salvo per la Messa domenicale e per le visite su prenotazione ndr) finché non avrò trovato i fondi per installare un sistema di telecamere di sicurezza a circuito chiuso” aveva spiegato il sacerdote, aggiungendo che il suo “sogno era che Sant’Andrea potesse essere una porta aperta per chiunque cercasse, anche a tarda sera, un’oasi di pace, bellezza e spiritualità”.

Una decisione sofferta ma necessaria, tant’è che al suo sfogo erano seguiti aiuti e manifestazioni di solidarietà da tutta Bergamo. Ora, però, la ‘Provvidenza’ – come la definisce don Gusmini – sembra aver fatto il suo corso.