Ballando ballando, Lion o Gomorroide? La tv del 26 luglio

Per la prima serata in tv, domenica 26 luglio su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Non dirlo al mio capo – 2”. Verranno proposti due episodi dal titolo “Di chi è la colpa” e “Genitori e figli”. Nel primo, Nina ha scoperto che la donna con cui Enrico ha avuto una relazione è Lisa ed è pronta a vendicarsi. Massimo affronta il suo primo caso, ma dovrà lavorarci con Cassandra, l’assistente di Nina appena giunta da Londra, con la quale il giovane avvocato ha già fatto conoscenza…

Nel secondo, Lisa è confusa dal cambiamento di atteggiamento di Enrico che improvvisamente la tratta con gentilezza, sotto lo sguardo sempre più furente di Nina. Intanto tra Massimo e Cassandra inizia una competizione agguerrita e scorretta mentre Mia diventa sempre più gelosa del rapporto che s’è instaurato tra Aurora e Romeo e svela a tutta la classe il problema di Aurora attirandosi la disapprovazione di tutti…

Su RaiDue alle 21.05 ci sarà “Rai Sport 90° Sera – Condotto da Simona Rolandi e Enrico Varriale” e alle 22 il telefilm “Fbi”. Verranno proposti due episodi dal titolo “Invisibile” e “Il killer Alpha”. Nel primo, Elizabeth Chase, brillante studentessa di liceo, viene rapita. Inizialmente, la squadra dell’F.B.I. sospetta una ritors ione nei confronti del padre, proprietario di varie riviste scandalistiche…

Nel secondo, la squadra indaga su un serial killer che uccide le sue vittime, sceglie luce e posizione migliore, disegna loro un sorriso in faccia e scatta la foto perfetta…

RaiTre alle 21.20 trasmetterà la replica di “A raccontare comincia tu”. Verrà riproposta l’intervista di Raffaella Carrà a Sophia Loren.

Su Canale5 alle 21.20 l’appuntamento è con il film “Lion – La strada verso casa”. Saroo, un bambino di cinque anni, è da solo e, spaventato e confuso, si ritrova dopo un lungo viaggio in treno nella caotica Calcutta, lontano un migliaio di miglia da casa. Cercando di sopravvivere alla vita di strada, finisce per essere adottato da una coppia di australiani che lo cresce con amore a Hobart. Non volendo ferire i sentimenti dei genitori adottivi, Saroo seppellisce il suo passato e il desiderio di ritrovare la madre e il fratello biologici. Un incontro casuale però riporterà a galla il suo sogno, facendolo imbarcare in una delle più grandi avventure della sua vita.

Per chi preferisse vedere un film, su Italia1 alle 21.20 c’è “Tutti pazzi per l’oro”; su Rai4 alle 21.20 “Drowning Ghost Oscure presenze”; su La5 alle 21.05 “Una tata pericolosa”; su Iris alle 21 “Napa valley – La grande annata” e su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “Extortion”.

Su RaiMovie alle 21.10 andrà in onda “Gomorroide”: la camorra è in ginocchio grazie al più grande fenomeno mediatico degli ultimi anni: Gomorroide, un telefilm comico che la prende in giro.

Su Rai5 alle 21.15 sarà la volta del documentario “Il Giappone visto dal cielo – Le isole del tesoro”. Kyushu è la terza isola del Giappone per grandezza, caratterizzata dalla forte attività vulcanica e geotermica. Per questo vi si trovano anche numerose stazioni termali. La più importante, e più famosa, è Beppu.

RaiStoria trasmetterà il film “Ballando ballando”, diretto da Ettore Scola. Una balera della cintura parigina fa da sfondo, ma anche da protagonista, a cinquant’anni di storia francese. Cambiano i costumi, gli arredi e, naturalmente, i balli, ma resta comunque e sempre la voglia della gente comune di ritrovarsi il sabato sera o la festa per fuggire un po’ al grigiore, per sognare, per amare perfino, mentre il corso del tempo assorbe e sfuma tutto inesorabilmente nelle pieghe della memoria.

Da segnalare, infine, su Rete4 alle 21.25 “Freedom – Oltre il confine”, condotto da Roberto Giacobbo; su La7 alle 21.15 “Atlantide”; su La7D alle 21.30 il telefilm “Grey’s anatomy”; su Mediaset Extra alle 21.15 la replica di “Emigratis” e su Italia2 alle 21.15 “Big Bang Theory” e su Real Time alle 21.30 “90 giorni per innamorarsi: prima dei 90 giorni”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.