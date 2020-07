Zapata risponde a Calhanoglu: Atalanta-Milan 1-1, le regine d’estate non si fanno male

Le regine del post lockdown non si fanno male: Milan-Atalanta termina 1-1, con qualche rimpianto in più per i nerazzurri per un calcio di rigore fallito da Malinovskyi nel primo tempo.

Tutto sommato, però, il pari è il risultato più giusto per quanto visto in campo, con i rossoneri lontanissimi parenti di quelli visti nel Christmas Match di Bergamo nel dicembre scorso, quando uscirono dal Gewiss Stadium con cinque gol sul groppone.

Se vogliamo andare con ordine dobbiamo partire dalla stupenda punizione di Calhanoglu che al 14′ porta avanti il Milan: destro a giro da posizione defilata che supera Gollini e s’infila proprio sotto al sette. Tiro? Cross? poco importa: solo applausi per un gol davvero bellissimo, quello del turco.

L’Atalanta non è di certo una squadra che sta a guardare e meno di 10′ dopo ha l’occasione di ristabilire subito la parità. È un regalo di Biglia (un pestone inutile in area di rigore a Malinovskyi che aveva già perso palla) a consegnare allo stesso Malinovskyi il penalty del possibile 1-1, ma l’ucraino si fa ipnotizzare da Donnarumma.

Porta stregata, quella sotto la curva Sud di San Siro, per l’Atalanta: lì in questa stagione hanno sbagliato altri due rigori Ilicic in Champions contro lo Shakhtar e Muriel in campionato contro l’Inter.

Allora ci deve pensare Zapata, che al 34′ porta via un pallone rimasto vagante dopo un tiro di Freuler e diversi rimpalli e, dall’area piccola, batte il portierone rossonero.

Nella ripresa le due squadre si sfidano a viso aperto. E il gol potrebbe arrivare per entrambe: l’Atalanta lo sfiora al 59′ con una girata di destro di Gomez che sfiora il palo alla sinistra di Donnarumma, mentre il Milan ci va vicinissimo al 73′ con un tiro di Bonaventura dal limite che si stampa sul palo.

Alla fine è 1-1. Pari e patta: giusto così.

Con qualche piccolo rimpianto per i bergamaschi, che pareggiano lasciando per strada un calcio di rigore.